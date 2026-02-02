M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D u e a r r e s t i e q u a t t r o i n d a g a t i . E ' i l b i l a n c i o d i u n ' o p e r a z i o n e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , c o o r d i n a t a d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o e a v v i a t a d a l C e n t r o n a z i o n a l e p e r i l c o n t r a s t o a l l a p e d o p o r n o g r a f i a o n l i n e d e l l a P o l i z i a p o s t a l e , c h e h a c o n s e n t i t o d i i d e n t i f i c a r e e d e n u n c i a r e s e i p e r s o n e p e r v i o l e n z a s e s s u a l e o n l i n e , " a d i s t a n z a " a i d a n n i d i m i n o r i , f e n o m e n o n o t o c o m e ' l i v e d i s t a n t c h i l d a b u s e ' . D u e u o m i n i d i 4 7 a n n i e 3 1 a n n i s o n o s t a t i a r r e s t a t i n e l l e p r o v i n c e d i T r e n t o e R e g g i o C a l a b r i a p e r d e t e n z i o n e e d i v u l g a z i o n e d i " i n g e n t e m a t e r i a l e p e d o p o r n o g r a f i c o " . A n c h e a c a r i c o d e g l i a l t r i i n d a g a t i , d i e t à c o m p r e s a t r a i 4 7 e i 5 7 a n n i , r e s i d e n t i n e l l e p r o v i n c e d i R o m a , L a t i n a , B r e s c i a e M i l a n o , è s t a t o r i n v e n u t o e s e q u e s t r a t o u n " i m p o r t a n t e q u a n t i t a t i v o " d i m a t e r i a l e i n f o r m a t i c o , c h e v e r r à s o t t o p o s t o a d a n a l i s i p e r r i s a l i r e a e v e n t u a l i a l t r i s o g g e t t i e p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e ( i n s i n e r g i a c o n l e f o r z e d i p o l i z i a i n t e r n a z i o n a l i ) d e i m i n o r i c o i n v o l t i . S u l l ' o p e r a z i o n e s i t e r r à u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i n P r o c u r a a M i l a n o , a l l a p r e s e n z a d e l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a , a l l e o r e 1 1 . 3 0 .