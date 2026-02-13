R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M i d i c o n o c h e l ’ A s s e s s o r e r e g i o n a l e d e l l a C a m p a n i a i n q u o t a S c h l e i n , i l d o t t o r M o r n i r o l i , c h e s i e s i b i v a i n i n t e r e s s a n t i e s t e r n a z i o n i , a l c u n e p a s s i b i l i d i q u e r e l a , s i a p r e s e n t e e m o l t o v o c a l e a l l ’ i n i z i a t i v a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a N a p o l i . S p e r o c h e t r a l e t a n t e p a r o l e d e t t e e d a d i r e , t r o v i a n c h e q u e l l e p e r c h i e d e r e s c u s a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o , r i l a n c i a n d o u n p o s t d i M o r n i r o l i i n c u i s i l e g g e : ' C h i s s à s e F a s s i n o , P i c i e r n o e M o l i n a r i a v r a n n o g i à t e l e f o n a t o a S m o t r i c h p e r e n t r a r e n e l l ' a f f a r e ? ' .