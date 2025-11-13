R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l P d è d i n u o v o p r i m o p a r t i t o e s e g n a u n n u o v o r e c o r d : o l t r e 6 3 2 . 0 0 0 c o n t r i b u e n t i c i h a n n o s c e l t o n e l 2 0 2 5 c o n i l 2 x 1 0 0 0 , n e i t r e a n n i d i s e g r e t e r i a S c h l e i n s i a m o c r e s c i u t i d i o l t r e i l 4 0 % " . L o d i c h i a r a M i c h e l e F i n a , t e s o r i e r e n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " L a c h i a v e – s p i e g a – è s t a t a t r a s f e r i r e p e r l a p r i m a v o l t a d a l l a f i n e d e l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o m o l t e r i s o r s e a i t e r r i t o r i , c o n u n m e c c a n i s m o p r e m i a l e . I l n o s t r o r e s t a i l p a r t i t o d i m i g l i a i a d i c i r c o l i , m i l i t a n t i , a m m i n i s t r a t r i c i e a m m i n i s t r a t o r i : q u e s t e r i s o r s e h a n n o f a t t o c r e s c e r e a d e s i o n i e F e s t e d e l l ’ U n i t à , r i a p e r t o s e d i , e s t i n t o d e b i t i , s o s t e n u t o f o r m a z i o n e , g i o v a n i e d o n n e " . " I l l i v e l l o n a z i o n a l e è s t a t o r i s a n a t o – c o n t i n u a F i n a – : f u o r i i d i p e n d e n t i d a g l i a m m o r t i z z a t o r i d o p o o t t o a n n i , d e b i t i d e l p a s s a t o e s t i n t i , c r e d i t i r e c u p e r a t i , p i a t t a f o r m e d i p i c c o l e d o n a z i o n i a t t i v a t e , s e n z a c o n t r i b u t i d a i m p r e s e . È u n a s c e l t a ' c l a s s i c a ' : i n v e s t i r e s u l l ’ o r g a n i z z a z i o n e , s u u n p a r t i t o s o l i d o e p r e s e n t e , n o n s u l l e a d e r i s m o . I l P d è e r e s t e r à u n a c o m u n i t à p l u r a l e , u n ’ i n t e l l i g e n z a c o l l e t t i v a , n o n i l p a r t i t o d i u n a s o l a f o t o . Q u e s t a a t t i t u d i n e a r i s o l v e r e p r o b l e m i e a r i c o s t r u i r e è a d i s p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a e l o s a r à a n c h e d o p o i l g o v e r n o i n u t i l e e d a n n o s o d e l l a d e s t r a " .