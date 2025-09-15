R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a g i o v e d ì 1 8 s e t t e m b r e f i n o a s a b a t o 2 0 l a F e s t a p r o v i n c i a l e d e l P D d e l l ’ A q u i l a o s p i t e r à l a F e s t a n a z i o n a l e d e l l a s a n i t à . “ A c c a n t o a l l e c e n t i n a i a d i i n i z i a t i v e e d i b a t t i t i s v o l t i n e l l e f e s t e d i t u t t a I t a l i a , a b b i a m o v o l u t o u n a p p u n t a m e n t o n a z i o n a l e d e d i c a t o a q u e l l o c h e è u n t e m a p r i o r i t a r i o d e l l ’ a g e n d a p o l i t i c a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o ” . C o s ì M a r i n a S e r e n i , R e s p o n s a b i l e S a l u t e e S a n i t à n e l l a S e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . “ A b b i a m o a c c o l t o m o l t o v o l e n t i e r i l ’ i n v i t o d e l P D d e l l a F e d e r a z i o n e d e l l ’ A q u i l a , c h e r i n g r a z i o , a o s p i t a r e q u e s t o a p p u n t a m e n t o a n c h e p e r c h é s i t r a t t a d i u n t e r r i t o r i o , u n ’ a r e a i n t e r n a , c h e r a p p r e s e n t a l a v i t t i m a p e r e c c e l l e n z a d e l d e f i n a n z i a m e n t o e d e l l a p r i v a t i z z a z i o n e s t r i s c i a n t e d e l l a S a n i t à m e s s i i n a t t o d a l g o v e r n o M e l o n i e d a q u e l l o r e g i o n a l e d i M a r c o M a r s i l i o ” , a g g i u n g e S e r e n i . " S a r a n n o t r e g i o r n i d i i n c o n t r i e d i b a t t i t i s u a l c u n e d e l l e q u e s t i o n i c r u c i a l i p e r l a d i f e s a e i l r i l a n c i o d e l l a S a n i t à p u b b l i c a , c o m e i d i v a r i t e r r i t o r i a l i , l ’ i n t e g r a z i o n e s o c i o a s s i s t e n z i a l e e l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a , c o n u n f o c u s s u l l a m e d i c i n a d i g e n e r e . T a n t e e t a n t i g l i o s p i t i , l o c a l i e n a z i o n a l i t r a c u i M a r i n a S e r e n i , M i c h e l a D i B i a s e , M i c h e l e F i n a , M a r c o F u r f a r o , R o b e r t a M o r i , L i v i a T u r c o , A l e s s a n d r o B a r a t t o n i , P a o l a B o l d r i n i , S e r e n e l l a C a r a v e l l a , N i n o C a r t a b e l l o t t a , A n t o n e l l a C a z z a t o , E v a F a s c e t t i , F l a v i a F r a n c o n i , C r i s t i a n o G o r i , I s a b e l l a M o r i , R o b e r t a M o r i , S i l v i o P a o l u c c i , M a s s i m o P r o s p e r o c o c c o , A n n a R o m a n o " .