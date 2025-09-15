R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n e n t r i a m o n e l m e r i t o d e l l e o f f e s e c h e l ’ i n f l u e n c e r s t a t u n i t e n s e J o e y M a n n a r i n o h a r i v o l t o , i n u n p o s t s u i s u o i p r o f i l i s o c i a l , a l l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . J o e y M a n n a r i n o è u n i n f l u e n c e r c o n s e r v a t o r e i t a l o - a m e r i c a n o . È u n a m i c o d e l l a d e s t r a . Q u e g l i i n s u l t i v e n g o n o d a d e s t r a " . C o s ì i p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l P d a l S e n a t o e a l l a C a m e r a F r a n c e s c o B o c c i a e C h i a r a B r a g a e i l c a p o d e l e g a z i o n e d e l P d a B r u x e l l e s N i c o l a Z i n g a r e t t i . " C o m e P d a b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t o o g n i t i p o d i v i o l e n z a p o l i t i c a e c h i f o m e n t a l ’ o d i o . O r a c i a s p e t t i a m o c h e l a d e s t r a i t a l i a n a , i n v e c e d i a l i m e n t a r e s t r u m e n t a l m e n t e u n c l i m a d i t e n s i o n e , c o n a f f e r m a z i o n i g r a v i c o m e q u e l l e d e l m i n i s t r o C i r i a n i e a c c u s a n d o l ’ o p p o s i z i o n e , l o h a f a t t o l a s t e s s a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , d i f o m e n t a r e u n c l i m a d i o d i o p r e n d a l a d i s t a n z e d a l l e d a l l e o f f e s e e d a g l i i n s u l t i d i J o e y M a n n a r i n o , e c h e G i o r g i a M e l o n i d i f e n d a E l l y S c h l e i n e c h i e d a s c u s a a l P d e a l l a s u a s e g r e t a r i a ” .