R o m a , 1 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - " O g g i , 1 0 d i c e m b r e , s i è s p e n t o S e r g i o F l a m i g n i , a l l ’ e t à d i 1 0 0 a n n i . P a r t i g i a n o , d e p u t a t o e p o i s e n a t o r e d e l P c i d a l 1 9 6 8 a l 1 9 8 7 , c o m p o n e n t e d e l l e c o m m i s s i o n i A n t i m a f i a e d e l l e c o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i d i i n c h i e s t a s u l c a s o M o r o e s u l l a P 2 " . L o a n n u n c i a s u i s o c i a l l ' A r c h i v i o F l a m i g n i . " È s t a t o u n o p i ù a t t e n t i i n d a g a t o r i e s t u d i o s i d e l c a s o M o r o , c o n i l i b r i “ L a t e l a d e l r a g n o ” , “ T r a m e a t l a n t i c h e , “ C o n v e r g e n z e p a r a l l e l e ” . N e l 2 0 0 5 h a f o n d a t o l ’ A r c h i v i o F l a m i g n i , p e r m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e g l i s t u d i o s i l ’ i m p o n e n t e d o c u m e n t a z i o n e r a c c o l t a i n m a t e r i a d i t e r r o r i s m o , s t r a g i , m a f i a , P 2 . U n a v i t a a l s e r v i z i o d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l a m e m o r i a s t o r i c a , d e l l a r i c e r c a d i v e r i t à , f e d e l e a g l i i d e a l i d i g i o v e n t ù " , a g g i u n g e l ' A r c h i v i o .