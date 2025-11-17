( A d n k r o n o s ) - P e r i l R i e s a m e d i B r e s c i a " n o n c o r r i s p o n d e a q u a n t o i n a t t i n e p p u r e c h e i l n o l e g g i o d e g l i a p p a r a t i d i i n t e r c e t t a z i o n e f o s s e o g g e t t o d i a f f i d a m e n t o p r e s s o c c h é e s c l u s i v o a l l a E s i t e l s r l , a m m o n t a n d o , p i u t t o s t o , a u n a q u o t a i n f e r i o r e a l l a m e t à ( 4 6 % ) " . Q u a n t o , p o i , a i s e r v i z i d i m a n u t e n z i o n e ( t a g l i a n d i e c a m b i o g o m m e ) f o r n i t i d a l l ' o f f i c i n a d e l l a C r S e r v i c e s r l " n o n s i r i n v e n g o n o i n a t t i e m e r g e n z e c h e n e c o n f e r m i n o l a g r a t u i t à " e , a n z i , u n d i p e n d e n t e " h a r i f e r i t o , q u a n t o a M a z z a , c h e p r e s u m e p a g a s s e e , d a l l ' a l t r o , l ' a s s e n z a d i t r a c c i a c o n t a b i l e d e i p a g a m e n t i b e n p o t r e b b e s p i e g a r s i c o n l ' e s i g u i t à d e g l i i m p o r t i . C i ò s e n z a c o n s i d e r a r e c h e t a l e e s i g u i t à m a l s i c o n c i l i a c o n l a g r a v i t à d e l l ' i p o t e s i c o r r u t t i v a d e l i n e a t a d a l l ' a u t o r i t à r e q u i r e n t e " . V i c e v e r s a , " l ' u n i c a e v i d e n z a i n v e s t i g a t i v a " d i a t t i c o n t r a r i a i d o v e r i d ' u f f i c i o v a i n s e n s o n e g a t i v o " . I l r i f e r i m e n t o è a u n a t e s t i m o n i a n z a d i c h i s o s t i e n e c h e l ' e x a g g i u n t o V e n d i t t i s i s i a s p e s o c o n t r o l a r i c h i e s t a d i f a r a v e r e a D ' a r e n a ( t i t o l a r e d e l l a s o c i e t à d i i n t e r c e t t a z i o n i e a u t o n o l e g g i o ) u n p e r m e s s o p e r l a z t l . S e p e r l ' e x p m V e n d i t t i i l d e c r e t o p o t r e b b e e s s e r e a n n u l l a t o g i à p e r l ' a s s e n z a d e l l e p a r o l e c h i a v e d a c e r c a r e i n p c e t e l e f o n i , i l R i e s a m e c h i a r i s c e u l t e r i o r m e n t e i m o t i v i d e l l ' a n n u l l a m e n t o n e l m e r i t o . " L a f r e q u e n t e p r e s e n z a i n P r o c u r a d e l t i t o l a r e d e l l a E s i t e l ( C r i s t i a n o D ' A r e n a ) , l a c o m p r a v e n d i t a d i a u t o a l v a l o r e d i m e r c a t o t r a i m a g i s t r a t i e l a s o c i e t à c h e c o l l a b o r a v a c o n l a P r o c u r a e i p a s t i c o n s u m a t i d a i p r i m i p r e s s o i l r i s t o r a n t e r i c o n d u c i b i l e a g l i s t e s s i s o c i , l ' a f f i d a m e n t o s e n z a g a r a d e i s e r v i z i d i i n t e r c e t t a z i o n e e d i n o l e g g i o d e l l e v e t t u r e , l ' a d d e b i t o d e i c o s t i d i n o l e g g i o s u i c a p i t o l i r e l a t i v i a l l e s p e s e p e r i n t e r c e t t a z i o n i , p o t r e b b e r o , e v e n t u a l m e n t e , a s s u m e r e u n q u a l c h e r i l i e v o i n t e r m i n i d i o p p o r t u n i t à ' " - d i c u i r i s p o n d e r e s u l f r o n t e d i s c i p l i n a r e - m a n o n s u l f r o n t e d e l l a c o r r u z i o n e e d e l p e c u l a t o , r e a t i " d i a l l a r m a n t e g r a v i t à p e r l a s i s t e m a t i c a s v e n d i t a d e l l a f u n z i o n e g i u r i s d i z i o n a l e " s o t t o l i n e a i l R i e s a m e . N e l p r o v v e d i m e n t o d e i g i u d i c i b r e s c i a n i s i r i c o r d a c h e s o l o c o n u n a d e l i b e r a d e l C s m d e l l ' o t t o b r e 2 0 2 2 s i r i l e v a l ' o b b l i g o d i i n d i v i d u a r e l e a z i e n d e f o r n i t r i c i d e i s e r v i z i d i i n t e r c e t t a z i o n e p r e v i a i n d a g i n e d i m e r c a t o e d i c o m e l a p r o c e d u r a i n d e t t a a t a l f i n e d a l p r o c u r a t o r e d i P a v i a F a b i o N a p o l e o n e , " s e p p u r e s i t a t a , n e l n o v e m b r e 2 0 2 2 , n e l l a s e l e z i o n e d i t r e f o r n i t r i c i d i v e r s e d a l l a E s i t e l s r l , h a , c o m u n q u e , r i c o n f e r m a t o , i n c a p o a q u e s t a , l a s u s s i s t e n z a d e i r e q u i s i t i d i i d o n e i t à t e c n i c o - p r o f e s s i o n a l e e d i c a p a c i t à e c o n o m i c a e g e s t i o n a l e r i c h i e s t i d a l l e n o r m e e r e s i i m p r e s c i n d i b i l i d a l l a d e l i c a t e z z a d e l l a m a t e r i a " .