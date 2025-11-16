R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n s i a m o q u i p e r r i c o r d a r e c i ò c h e e r a v a m o . S i a m o q u i p e r c h é a b b i a m o d e c i s o c h i e s s e r e e c o s a f a r e a p a r t i r e d a d o m a n i . A b b i a m o r e a l i z z a t o q u e s t o C o n g r e s s o p e r c h é i l N o r d p r o d u t t i v o n o n p u ò p i ù a t t e n d e r e e d a o g g i t o r n a a d a v e r e l a s u a v o c e p o l i t i c a , l a v o c e d i c h i p r o d u c e , d i c h i l a v o r a e d i c h i h a l a v o r a t o . N o n s i a m o g l i ‘ e x ’ , n o n s i a m o i n o s t a l g i c i , n o n s i a m o u n a c o s t o l a d i q u a l c u n o . N o i s i a m o P a t t o p e r i l N o r d , u n n u o v o p a r t i t o , m a l ' u n i c o p a r t i t o d e l N o r d ” . L o h a a f f e r m a t o i l n e o s e g r e t a r i o e l e t t o d i P a t t o p e r i l N o r d , P a o l o G r i m o l d i , i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o f o n d a t i v o d e l m o v i m e n t o p o l i t i c o .