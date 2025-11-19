R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A 5 0 a n n i d a l l a s u a p r e m a t u r a s c o m p a r s a , l a C a m e r a d e i d e p u t a t i r i c o r d a P i e r P a o l o P a s o l i n i , t r a i p i ù c e l e b r i e i n f l u e n t i i n t e l l e t t u a l i i t a l i a n i d e l N o v e c e n t o . P a s o l i n i è s t a t o u n p r o t a g o n i s t a d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a . D a s c r i t t o r e , p o e t a e r e g i s t a , h a r a c c o n t a t o l e p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i s o c i a l i e m o r a l i c h e a t t r a v e r s a v a n o i l n o s t r o P a e s e n e l S e c o n d o d o p o g u e r r a . H a i n t e r p r e t a t o c o n s p i r i t o c r i t i c o l a n u o v a m o d e r n i t à c h e a c c o m p a g n a v a q u e l l a s t a g i o n e d i r i n a s c i t a , s e g n a t a d a a t t e s e e d a s p e r a n z e . P r o p r i o m e n t r e s i a f f e r m a v a n o i p r i n c i p i d i u g u a g l i a n z a e d i l i b e r t à , è s t a t o t r a i p r i m i a i n t r a v e d e r e g l i a s p e t t i p i ù c o n t r o v e r s i d i u n c o n s u m i s m o c h e m i n a c c i a v a l e n o s t r e t r a d i z i o n i e i n o s t r i v a l o r i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o a l l ' e v e n t o ' P a s o l i n i e l ’ I t a l i a . C i n q u a n t ’ a n n i d o p o ' . " N o n h a e s i t a t o - h a r i c o r d a t o F o n t a n a - a m e t t e r e i n g u a r d i a l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a c o n t r o l a p e r d i t a d i i d e n t i t à c u l t u r a l e e c o n t r o i l l e n t o i m p o v e r i m e n t o d e l l i n g u a g g i o c a u s a t i d a l c o n f o r m i s m o . I n q u e s t a d e n u n c i a s o c i a l e è c u s t o d i t o i l s u o i n v i t o a p r e s e r v a r e l ’ a u t e n t i c i t à d e l l ’ e s p e r i e n z a u m a n a , c h e a i s u o i o c c h i a p p a r i v a c o m p r o m e s s a d a l p r o g r e s s o m a t e r i a l e . D a q u e s t a p r o s p e t t i v a s i p u ò c o g l i e r e l ’ a t t u a l i t à d i u n m e s s a g g i o c h e c o n s e r v a i n t a t t a l a p r o p r i a f o r z a i n u n m o m e n t o i n c u i n u o v i m o d e l l i c u l t u r a l i e s o c i a l i p r e t e n d o n o d i u n i f o r m a r e i l n o s t r o p e n s i e r o " . " C o n i l s u o a t t e g g i a m e n t o p o l e m i c o e c o n t r o c o r r e n t e , P a s o l i n i h a a t t i r a t o c o n s e n s i e a m m i r a z i o n e , e a l t e m p o s t e s s o a n c h e a s p r e c r i t i c h e . M a l e s u e i d e e n o n n a s c e v a n o a s s o l u t a m e n t e d a u n ’ a v v e r s i o n e v e r s o l ’ I t a l i a . A l c o n t r a r i o , l ’ a m o r e p e r l a s u a t e r r a l o s p r o n a v a a d a r v o c e a g l i u l t i m i e a g l i e s c l u s i , c h e r e s t a n o i v e r i p r o t a g o n i s t i d e l l a s u a p r o s a . Q u e s t a s u a p e r s o n a l i t à , p r o v o c a t o r i a e a n t i c o n f o r m i s t a , c o e s i s t e v a c o n l a n a t u r a p r i v a t a d i u o m o i n t r o v e r s o , s i l e n z i o s o e s e g n a t o d a u n ’ i n q u i e t u d i n e p r o f o n d a . F o r s e è q u e s t o i l t r a t t o p i ù e v i d e n t e , m a g e n u i n o , d e l l a s u a f i g u r a . M e z z o s e c o l o d o p o i l s u o a s s a s s i n i o c h e s c o s s e l ’ I t a l i a i n t e r a , l e s u e p a r o l e - h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c o n t i n u a n o a i n t e r r o g a r c i c o n u n ’ u r g e n z a c h e a n c o r a o g g i a p p a r e a t t u a l e . L e s u e r i f l e s s i o n i c i r i c o r d a n o c h e p o s s i a m o r e s t a r e l i b e r i s o l o s e r i u s c i a m o a d i f e n d e r c i c o n t r o o g n i t e n t a t i v o d i o m o l o g a z i o n e . E c h e u n a s a n a d e m o c r a z i a n o n v i v e d i c o n s e n s o u n a n i m e , m a d i c o n f r o n t o , d i d i a l o g o e d i r i s p e t t o r e c i p r o c o " .