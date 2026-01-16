R o m a , 1 6 g e n ( A d n k r o n o s ) - L e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o s o n o a l c e n t r o d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a d i l a v o r i p a r l a m e n t a r i . A l l a C a m e r a s i r i p r e n d e l u n e d ì 1 9 a l l e 1 0 c o n l a d i s c u s s i o n e s u l l a c o n v e r s i o n e d e l D l s u l l ' E x I l v a , g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o e i n s c a d e n z a i l 3 0 g e n n a i o . A s e g u i r e l a l e g g e s u l l e P m i , g i à a p p r o v a t a d a l S e n a t o , p e r l a q u a l e è s t a t a d e l i b e r a t a l ' u r g e n z a . L ' e s a m e c o n v o t a z i o n i p a r t e d a m a r t e d ì a l l e 1 4 , p e r t u t t a l a s e t t i m a n a , e a l l ' O d g d e l l ' a u l a c i s o n o , o l t r e a E x I l v a e P m i , i l D d l s u l l a s i c u r e z z a d e l l e a t t i v i t à s u b a c q u e e ( g i à a p p r o v a t o d a l S e n a t o ) , l a P d l s u l l a d i s p e r s i o n e s c o l a s t i c a , l a P d l s u i c a m m i n i d ' i t a l i a ( a p p r o v a t a d a l S e n a t o ) , l a d e l e g a a l g o v e r n o s u l l e a t t i v i t à e d u c a t i v e e r i c r e a t i v e n o n f o r m a l i , l a P d l s u l g i o r n o d e l r i c o r d o d e i p i c c o l i m a r t i r i d e l l a s t r a g e d i G o r l a e d e l l e p i c c o l e v i t t i m e d i t u t t e l e g u e r r e . M e r c o l e d ì 2 1 a l l e 9 , 3 0 s o n o i n v e c e i n p r o g r a m m a l e c o m u n i c a z i o n i d e l G u a r d a s i g i l l i s u l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a g i u s t i z i a , p r e v i s t e a n c h e a l S e n a t o l o s t e s s o g i o r n o m a a l l e 1 5 . A p a l a z z o M a d a m a i l a v o r i r i p r e n d o n o m a r t e d ì 2 0 a l l e 1 6 , 3 0 c o n i D d l s u l l a c a n c e l l a z i o n e d a i p u b b l i c i r e g i s t r i d e i v e i c o l i f u o r i u s o s o t t o p o s t i a f e r m o a m m i n i s t r a t i v o ( g i à a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a ) e i D d l c o s t i t u z i o n a l i s u l l o S t a t u t o d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , c h e p r e v e d e i l v o t o a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a , e s u l l o S t a t u t o d e l T r e n t i n o A l t o A d i g e . A l S e n a t o , t r a l e a l t r e c o s e , n e l c a l e n d a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i m a r t e d ì 2 0 è p r e v i s t o i l s e g u i t o d l e l ' e s a m e c o n g i u n t o d e i t e s t i s u l c o n t r a s t o a l l ' a n t i s e m i t i s m o .