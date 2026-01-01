R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - P r o n t i , v i a . S i r i p r e n d e d a d o v e s i e r a l a s c i a t o . I l 2 0 2 6 d e l P a r l a m e n t o r i c o m i n c i a c o m e e r a f i n i t o i l 2 0 2 5 . L ' a n n o p a s s a t o s i è c h i u s o c o n l a f i d u c i a ' l a s t m i n u t e ' s u l l a m a n o v r a , a l l a C a m e r a a p o c h e o r e d a l l a ' d e a d l i n e ' d e l 3 1 d i c e m b r e p e r l ' e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o , e i p a r l a m e n t a r i r i p r e n d o n o i l a v o r i c o n d e c r e t i d a c o n v e r t i r e e v o t i d i f i d u c i a g i à a n n u n c i a t i d a l g o v e r n o . A l S e n a t o i l 7 g e n n a i o a l l ' O d g c i s o n o d u e D l : T r a n s i z i o n e 5 . 0 e e x I l v a . I d u e p r o v v e d i m e n t i , a s e g u i r e , s a r a n n o a l l a C a m e r a a m e t à m e s e e s u l p r i m o i l c a l e n d a r i o d ' a u l a g i à p r e v e d e ( d a m e r c o l e d ì 1 4 ) i l v o t o d i f i d u c i a . M o n t e c i t o r i o f a r à p o i d a s c e n a r i o a u n a d i s c u s s i o n e c h e s i p r e a n n u n c i a t r a l e p i ù a c c e s e i n m a g g i o r a n z a c o m e n e l l ' o p p o s i z i o n e : i l 1 5 g e n n a i o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o è a t t e s o i n a u l a p e r l e c o m u n i c a z i o n i s u l l a p r o r o g a d e g l i a i u t i a K i e v . I l g i o r n o p r i m a , i l 1 4 , è i n v e c e a t t e s o i n a u l a i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i p e r r i f e r i r e s u l c a s o H a n n o u n . A l l u n g a n d o l o s g u a r d o s u l p r o g r a m m a d e i l a v o r i P a r l a m e n t a r i i t e m i c a l d i c e r t a m e n t e n o n m a n c a n o . A l S e n a t o , d a l 1 0 f e b b r a i o , s o n o p r e v i s t i i n a u l a i l D d l d i m o d i f i c a d e l C o d i c e p e n a l e i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e e d i l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o , c h e a r r i v a a p a l a z z o M a d a m a d o p o l ' o k b i p a r t i s a n d e l l a C a m e r a s u g g e l l a t o d a u n a i n t e s a M e l o n i - S c h l e i n c h e n o n a v e v a r e t t o a l S e n a t o . P r i m a , p e r ò , a d e s s e r e i s c r i t t a n e l p r o g r a m m a d e i l a v o r i c ' è l a R i f o r m a d e l l a R a i , b e n c h è d a m e s i i l d o s s i e r s i a i n s t a l l o i n c o m m i s s i o n e e l a V i g i l a n z a R a i s i a p a r a l i z z a t a p e r i l m a n c a t o a c c o r d o m a g g i o r a n z a - o p p o s i z i o n e ( n e c e s s a r i o p e r l e g g e ) p e r r i n n o v a r e i v e r t i c i d e l l a T v d i S t a t o . ( A d n k r o n o s ) - A n c o r a , i s e n a t o r i d o v r e b b e r o c o n f r o n t a r s i i n q u e s t a p r i m a f a s e d e l 2 0 2 6 a n c h e s u l c a l d i s s i m o t e m a d e l f i n e v i t a , m a q u i i t e m p i a p p a i o n o p i ù s f u m a t i e l e c e r t e z z e s u l c a l e n d a r i o a n c o r a d a d e f i n i r e . A l l a C a m e r a , i n v e c e , n e l l ' u l t i m a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o c h e h a d e f i n i t o i l c a l e n d a r i o d i g e n n a i o l ' o p p o s i z i o n e h a f a t t o n o t a r e l ' a s s e n z a d e l p r e m i e r a t o : " L a m a g g i o r a n z a p u n t e r à s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e " , e r a s t a t a l a p r e v i s i o n e p o l i t i c a . D i s i c u r o , i l a v o r i p a r l a m e n t a r i n e l l a p r i m a p a r t e d e l 2 0 2 6 s a r a n n o c o n d i z i o n a t i d a s c a d e n z e e l e t t o r a l i d i v a r i o t i p o p r e v i s t e q u e s t ' a n n o . A p a r t i r e d a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . I n a t t e s a d i c o n o s c e r e l a d a t a d e l l e u r n e , d o p o c h e l ' u l t i m o C d m d e l l ' a n n o h a r i n v i a t o l a d e c i s i o n e . " A u s p i c o e s p e r o e n t r o P a s q u a " , a v e v a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . L ' i p o t e s i p i ù p r o b a b i l e r e s t a q u e l l a d i v o t a r e a c a v a l l o d i d o m e n i c a 2 2 m a r z o . A l l a C a m e r a c i s o n o , p o i , d u e s e g g i v a c a n t i d a c o p r i r e . S o n o q u e l l i , i n V e n e t o , l a s c i a t i l i b e r i d a l n e o g o v e r n a t o r e A l b e r t o S t e f a n i e d e l n e o a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o M a s s i m o B i t o n c i . E n t r a m b e i d e p u t a t i d e l C a r r o c c i o s o n o c e s s a t i d a l m a n d a t o d o p o l e e l e z i o n i r e g i o n a l i e p e r B i t o n c i l a C a m e r a h a a p p e n a i n d e t t o l e s u p p l e t i v e , n e h a d a t o c o m u n i c a z i o n e a l l ' a u l a i l p r e s i d e n t e L o r e n z o F o n t a n a l o s c o r s o 2 9 d i c e m b r e . A l v o t o , p o i , a n d r a n n o i n p r i m a v e r a a l c u n i c o m u n i i n t u t t a I t a l i a t r a c u i V e n e z i a , M a n t o v a , L e c c o , A r e z z o , M a c e r a t a , F e r m o , C h i e t i , A n d r i a , T r a n i , C r o t o n e , R e g g i o C a l a b r i a e , i n S i c i l i a , A g r i g e n t o e d E n n a .