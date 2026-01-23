R o m a , 2 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - L o b b y e p e r s o n a l e d e l l a P a . M a a n c h e v i o l e n z a s u d o n n e e a n t i s e m i t i s m o . S o n o d i v e r s i i t e m i a l c e n t r o d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i d e l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . A l l a C a m e r a s i r i p r e n d e l u n e d ì 2 6 a l l e 1 0 . 3 0 p e r l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l D d l s u l p e r s o n a l e d e l l a P a , u n c o l l e g a t o a l l a m a n o v r a , d e l l a P d l s u l l ' a t t i v i t à p e r l a r a p p r e s e n t a n z a d i i n t e r e s s i e d e l l a m o z i o n e a p r i m a f i r m a B r a g a s u l l a p r e v i d e n z a . L e v o t a z i o n i s o n o i n p r o g r a m m a d a m a r t e d ì 2 7 a l l e 1 5 ( e p e r t u t t a l a s e t t i m a n a ) c o n , a l p r i m o p u n t o , l a d e l i b e r a z i o n e s u l l a c o s t i t u z i o n e i n g i u d i z i o d e l l a C a m e r a i n u n c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e s o l l e v a t o d a l S e n a t o d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e p e r u n p r o c e d i m e n t o i n c u i e r a c o i n v o l t o l ' e x s e n a t o r e C a r l o G i o v a n a r d i . A s e g u i r e a l l ' O d g l a P d l s u l g i o r n o d e l r i c o r d o d e i p i c c o l i m a r t i r i d e l l a s t r a g e d i G o r l a e d e l l e p i c c o l e v i t t i m e d i t u t t e l e g u e r r e , i l D d l s u l p e r s o n a l e P a , l a P d l s u l l e l o b b y , l a m o z i o n e B r a g a . N e l c a l e n d a r i o d i M o n t e c i t o r i o , m e r c o l e d ì , i l r i c o r d o d e l l e v i t t i m e d e l d i s a s t r o a e r e o d i B r e m a d e l 1 9 6 6 ( 1 3 . 3 0 ) e i l r i c o r d o d e l d e p u t a t o S e r g i o F l a m i g n i ( 1 6 . 1 5 ) . A l S e n a t o l a r i p r e s a è f i s s a t a p e r m a r t e d ì 2 7 a l l e 1 6 , 3 0 c o n a l p r i m o p u n t o i l D d l s u l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a ( a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a ) p o i i l D d l s u l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o , i l D d l s u l l ' a s s i s t e n t e d e g l i a l u n n i c o n d i s a b i l i t à , i l D d l s u l l ' i n c l u s i o n e s c o l a s t i c a , i D d l s u l l ' a r e a m a r i n a p r o t e t t a ' I s o l a d i C a p r i ' . ( A d n k r o n o s ) - A p a l a z z o M a d a m a s i a n n u n c i a i n t e n s o a n c h e i l p r o g r a m m a d e i l a v o r i d e l l e c o m m i s s i o n i . T r a q u e s t e , l a A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i è c o n v o c a t a m a r t e d ì 2 7 a l l e 1 4 p e r l ' e s a m e d e i p r o v v e d i m e n t i s u l l ' a n t i s e m i t i s m o . L a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o è i n v e c e c o n v o c a t a s e m p r e m a r t e d ì 2 7 a l l e 1 4 , 1 5 p e r l ' e s a m e , c o n v o t a z i o n e d e l t e s t o b a s e , d e l D d l g i à a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a s u l l a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o n e i r e a t i d i v i o l e n z a s e s s u a l e , r e l a t r i c e l a s e n a t r i c e G i u l i a B o n g i o r n o .