Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di 'Stand by Me', produttrice, insieme a Vatican Media, del monologo Pietro un uomo nel vento, che sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata, e che è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al MAXXI di Roma. Il Papa ha visto alcuni estratti del monologo: Che bello, parla di amore, ha commentato al termine. Durante lincontro, prima della proiezione, il Papa e Benigni hanno parlato di cinema e de La vita è bella, che il Papa ha elencato fra i suoi quattro film preferiti, e di La vita è meravigliosa di Frank Capra. Il Papa e Benigni hanno parlato della vita di San Pietro, di Dante e di SantAgostino, della Divina Commedia e delle Confessioni. Allincontro hanno preso parte anche il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, il direttore di Vatican Media, Stefano DAgostini, e alcuni collaboratori di Benigni.