R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - Q u e s t o p o m e r i g g i o a l P a l a z z o A p o s t o l i c o P a p a L e o n e X I V h a i n c o n t r a t o R o b e r t o B e n i g n i i n s i e m e a G i a m p a o l o R o s s i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l a R a i , e a S i m o n a E r c o l a n i , c e o e d i r e t t o r e c r e a t i v o d i ' S t a n d b y M e ' , p r o d u t t r i c e , i n s i e m e a V a t i c a n M e d i a , d e l m o n o l o g o “ P i e t r o u n u o m o n e l v e n t o ” , c h e s a r à t r a s m e s s o d a R a i 1 i l p r o s s i m o 1 0 d i c e m b r e i n p r i m a s e r a t a , e c h e è s t a t o p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a i n a n t e p r i m a m o n d i a l e a l l a s t a m p a a l M A X X I d i R o m a . I l P a p a h a v i s t o a l c u n i e s t r a t t i d e l m o n o l o g o : “ C h e b e l l o , p a r l a d i a m o r e ” , h a c o m m e n t a t o a l t e r m i n e . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o , p r i m a d e l l a p r o i e z i o n e , i l P a p a e B e n i g n i h a n n o p a r l a t o d i c i n e m a e d e “ L a v i t a è b e l l a ” , c h e i l P a p a h a e l e n c a t o f r a i s u o i q u a t t r o f i l m p r e f e r i t i , e d i “ L a v i t a è m e r a v i g l i o s a ” d i F r a n k C a p r a . I l P a p a e B e n i g n i h a n n o p a r l a t o d e l l a v i t a d i S a n P i e t r o , d i D a n t e e d i S a n t ’ A g o s t i n o , d e l l a D i v i n a C o m m e d i a e d e l l e C o n f e s s i o n i . A l l ’ i n c o n t r o h a n n o p r e s o p a r t e a n c h e i l p r e f e t t o d e l D i c a s t e r o p e r l a C o m u n i c a z i o n e , P a o l o R u f f i n i , i l d i r e t t o r e d i V a t i c a n M e d i a , S t e f a n o D ’ A g o s t i n i , e a l c u n i c o l l a b o r a t o r i d i B e n i g n i .