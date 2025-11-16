R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a p p e l l o d i P a p a L e o n e X I V a d i f e s a d e i c r i s t i a n i n e l m o n d o s i a u n r i c h i a m o a l l ' a z i o n e p e r l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . L e s u e p a r o l e s o t t o l i n e a n o l ’ u r g e n z a d i f e r m a r e o g n i f o r m a d i v i o l e n z a e p e r s e c u z i o n e . U n a p r e g h i e r a p e r l e v i t t i m e d e i m a s s a c r i , c h e c o n t i n u a n o i n c e s s a n t e m e n t e , e v i c i n a n z a a l l e l o r o f a m i g l i e . G r a z i e a l S a n t o P a d r e p e r l a s u a c o s t a n t e t e s t i m o n i a n z a d i p a c e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .