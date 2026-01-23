R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P a n d i S t e l l e - l o v e b r a n d d e l G r u p p o B a r i l l a s c e l t o d a c i r c a 7 , 5 m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e l a n c i a l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o e d u c a t i v o “ S o g n a e c r e d i c i f i n o a l l e s t e l l e ” c h e m i r a a c o i n v o l g e r e d o c e n t i e s t u d e n t i d i c i r c a 3 0 0 0 c l a s s i d e l l a s c u o l a p r i m a r i a d i t u t t a I t a l i a . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , i l m e s s a g g i o i s p i r a z i o n a l e d e l b r a n d - ' S o g n a e c r e d i c i f i n o a l l e s t e l l e ' , u n i n v i t o a c o l t i v a r e i p r o p r i s o g n i c o n f i d u c i a e d e t e r m i n a z i o n e - t o r n a t r a i b a n c h i d i s c u o l a p e r a c c o m p a g n a r e i p i ù p i c c o l i n e l l a l o r o c r e s c i t a . I l p r o g e t t o e d u c a t i v o i n t e n d e o f f r i r e , a t t r a v e r s o u n ’ i n i z i a t i v a d i d a t t i c a g r a t u i t a , u n a p r o p o s t a d i p e r c o r s o f o r m a t i v o c o n a t t i v i t à d i d a t t i c h e m i r a t e g r a z i e a l q u a l e i d o c e n t i p o s s o n o s t i m o l a r e l ’ i m p o r t a n z a d e i s o g n i n e l l o s v i l u p p o p e r s o n a l e e i n v i t a r e o g n i b a m b i n a e b a m b i n o a t r o v a r e , i n s e g u i r e e c o n d i v i d e r e i p r o p r i s o g n i , c o m e s t e l l e c h e g u i d a n o a l l a r i c e r c a d e l p r o p r i o s é , n o n o s t a n t e i f a l l i m e n t i e l e d i f f i c o l t à . I n o l t r e , i l p r o g e t t o p r e v e d e , a t t r a v e r s o u n b a n d o d i p a r t e c i p a z i o n e , l ’ e s t r a z i o n e d i u n a s p e c i a l e ' A u l a d e i s o g n i ' , u n o s p a z i o a r r i c c h i t o c o n s t r u m e n t i m u s i c a l i , l i b r i e m a t e r i a l i c r e a t i v i , i d e a t o e d o n a t o d a P a n d i S t e l l e p e r r e g a l a r e a l l e s c u o l e u n a m b i e n t e a p p o s i t a m e n t e d e d i c a t o a i s o g n i , a l c o n f r o n t o e a l l e p a s s i o n i . V o l t i 2 0 2 6 d e l l ’ i n i z i a t i v a , d u e s p e c i a l i a m b a s s a d o r : A l i c e D ’ A m a t o e M a t t i a Z e n z o l a . T o r n a n o n e l l a s c u o l a c h e f r e q u e n t a v a n o d a b a m b i n i p e r i n a u g u r a r e d u e u l t e r i o r i ' A u l e d e i s o g n i ' , d o n a t e d a P a n d i S t e l l e . P e r i t a l e n t , q u e s t a d i v e n t a l ’ o c c a s i o n e p e r c o n d i v i d e r e i l p r o p r i o p e r c o r s o , i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i e m o s t r a r e c h e p r o p r i o t r a i b a n c h i d i s c u o l a p o s s o n o n a s c e r e i s o g n i p i ù g r a n d i . “ L a s e c o n d a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o S o g n a e c r e d i c i f i n o a l l e s t e l l e c o n f e r m a q u a n t o s i a f o n d a m e n t a l e m e t t e r e i s o g n i d e i b a m b i n i a l c e n t r o d e l l ’ e s p e r i e n z a e d u c a t i v a . A t t r a v e r s o l e A u l e d e i S o g n i e l e a t t i v i t à d e d i c a t e , i l p r o g e t t o t r a s f o r m a l a s c u o l a i n u n o s p a z i o s t i m o l a n t e , d o v e i b a m b i n i p o s s o n o e s p r i m e r e c r e a t i v i t à e c o l l a b o r a z i o n e . L ’ e d u c a z i o n e d i v e n t a c o s ì u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r c o l t i v a r e f i d u c i a , r e s i l i e n z a e i m m a g i n a z i o n e . I n q u e s t o s e n s o , i l p r o g e t t o n o n s o l o c e l e b r a i s o g n i d e i b a m b i n i , m a l i p o n e a l c u o r e d i u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e c o l l e t t i v a , d i m o s t r a n d o c o m e l e s c u o l e p o s s a n o i s p i r a r e e g u i d a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i v e r s o i l f u t u r o " , c o m m e n t a C h i a r a P i s a n o , m a r k e t i n g d i r e c t o r P a n d i S t e l l e . D u r a n t e l a p r i m a e d i z i o n e d e l p r o g e t t o , n e l 2 0 2 5 , a i b a m b i n i c o i n v o l t i n e l l e a t t i v i t à s c o l a s t i c h e è s t a t o c h i e s t o d i c o n d i v i d e r e i p r o p r i s o g n i c o n i n s e g n a n t i e g e n i t o r i , c h e l i h a n n o p o i c a r i c a t i s u l l a p i a t t a f o r m a u f f i c i a l e a s c u o l a c o n p a n d i s t e l l e . i t . S o n o s t a t i r a c c o l t i c o m p l e s s i v a m e n t e 5 . 7 1 5 s o g n i a l i v e l l o n a z i o n a l e , c h e o f f r o n o u n o s p a c c a t o s i g n i f i c a t i v o d e l l ’ i m m a g i n a r i o d e i b a m b i n i i t a l i a n i t r a i 6 e g l i 1 1 a n n i . Q u a s i u n o s u d u e ( 4 6 % ) r i g u a r d a i l f u t u r o p r o f e s s i o n a l e : i b a m b i n i s o g n a n o d i d i v e n t a r e c a l c i a t o r i , i n s e g n a n t i , m e d i c i , v e t e r i n a r i , p o l i z i o t t i , a r t i s t i , a s t r o n a u t i o s c i e n z i a t i , i s p i r a t i d a p a s s i o n i p e r s o n a l i o f i g u r e d i r i f e r i m e n t o . A c c a n t o a l l e a s p i r a z i o n i p r o f e s s i o n a l i , i s o g n i d e i b a m b i n i e s p r i m o n o s o p r a t t u t t o i l v a l o r e d e l s o g n a r e c o m e s p a z i o d i s p e r a n z a e f i d u c i a , s p e s s o r a d i c a t o n e l l a d i m e n s i o n e q u o t i d i a n a d e l l a s c u o l a , v i s s u t a c o m e l u o g o f o n d a m e n t a l e d i c r e s c i t a , g i o c o e i m m a g i n a z i o n e . L ’ a n a l i s i d e i d e s i d e r i r i v e l a i n o l t r e u n a f o r t e a t t e n z i o n e a l l a s f e r a p e r s o n a l e e f a m i l i a r e , c h e r a p p r e s e n t a i l 2 1 % d e i s o g n i e m e t t e i n l u c e l a c e n t r a l i t à d e g l i a f f e t t i : d a l d e s i d e r i o d i u n a n i m a l e d o m e s t i c o a l l a f e l i c i t à e s a l u t e d e i p r o p r i c a r i , f i n o a l b i s o g n o d i r i v e d e r e p e r s o n e a m a t e , d i u n a m a g g i o r e s t a b i l i t à e m o t i v a o d i n u o v i l e g a m i f a m i l i a r i , a t e s t i m o n i a n z a d i u n a p r o f o n d a s e n s i b i l i t à r e l a z i o n a l e . I d e s i d e r i a s t r a t t i e v a l o r i a l i , p a r i a l 1 6 % d e l t o t a l e , s p o s t a n o i n v e c e l o s g u a r d o d a l p e r s o n a l e a l c o l l e t t i v o , r i v e l a n d o u n a s e n s i b i l i t à s o r p r e n d e n t e m e n t e m a t u r a . I n q u e s t a c a t e g o r i a r i c o r r o n o s o g n i d i p a c e e d i f i n e d e l l e g u e r r e , i n s i e m e a l d e s i d e r i o d i u n m o n d o p i ù p u l i t o e r i s p e t t o s o d e l l ’ a m b i e n t e , l i b e r o d a p o v e r t à , f a m e , b u l l i s m o e d i s u g u a g l i a n z e . U n i m m a g i n a r i o c h e r i f l e t t e l ’ i m p o r t a n z a a t t r i b u i t a a v a l o r i c o m e a m o r e , g e n t i l e z z a , u g u a g l i a n z a e g i u s t i z i a . I s o g n i l e g a t i a l l a f a n t a s i a , a i s u p e r p o t e r i e a l l e e s p e r i e n z e s t r a o r d i n a r i e r a p p r e s e n t a n o i l 1 2 % d e l t o t a l e e a p r o n o l e p o r t e a u n i m m a g i n a r i o c h e v a o l t r e i c o n f i n i d e l l a r e a l t à . I b a m b i n i i m m a g i n a n o d i v o l a r e , d i v e n t a r e i n v i s i b i l i , v i a g g i a r e n e l t e m p o e n e l l o s p a z i o o v i v e r e i n m o n d i m a g i c i p o p o l a t i d a c r e a t u r e f a n t a s t i c h e e i s p i r a t i a i p r o p r i g i o c h i e r a c c o n t i p r e f e r i t i . U n q u a d r o c h e c o n f e r m a q u a n t o l ’ i m m a g i n a z i o n e r e s t i u n m o t o r e f o n d a m e n t a l e d e l l ’ i n f a n z i a . I b e n i m a t e r i a l i e i v i a g g i , p u r c o s t i t u e n d o s o l o i l 5 % d e i s o g n i , r i v e l a n o d e s i d e r i c o n c r e t i l e g a t i a e s p e r i e n z e e o g g e t t i c h e s u s c i t a n o m e r a v i g l i a . T r a i p i ù r i c o r r e n t i t r o v i a m o i l s o g n o d i v i s i t a r e c i t t à c o m e P a r i g i o N e w Y o r k , e s p l o r a r e p a r c h i a t e m a o g i r a r e i l m o n d o . M o l t i b a m b i n i d e s i d e r a n o g i o c a t t o l i s p e c i f i c i e i n a l c u n i c a s i d i d i v e n t a r e r i c c h i , s p e s s o c o n l ’ i n t e n t o d i a i u t a r e l a f a m i g l i a o c h i è i n d i f f i c o l t à . L ’ a n a l i s i g e o g r a f i c a d e i s o g n i r a c c o l t i m e t t e i n l u c e d i f f e r e n z e s i g n i f i c a t i v e t r a d i v e r s e a r e e d e l P a e s e , c o n p r i o r i t à c h e v a r i a n o i n b a s e a l c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e . A l N o r d I t a l i a , d o v e s o n o s t a t i r a c c o l t i 2 . 8 4 8 s o g n i , l ’ o r i e n t a m e n t o v e r s o i l f u t u r o p r o f e s s i o n a l e è q u a s i t o t a l i z z a n t e : i l 4 8 , 7 % d e i b a m b i n i s o g n a d i d i v e n t a r e c a l c i a t o r e , i n s e g n a n t e , m e d i c o o a r t i s t a , e v i d e n z i a n d o u n a f o r t e p r o i e z i o n e v e r s o l a c a r r i e r a . I d e s i d e r i l e g a t i a l l a f a n t a s i a e a l l e e s p e r i e n z e u n i c h e r a p p r e s e n t a n o i l 1 5 % , m e n t r e q u e l l i v a l o r i a l i e f a m i l i a r i r e s t a n o m i n o r i t a r i ( r i s p e t t i v a m e n t e 1 1 , 3 % e 1 9 , 8 % ) . A l C e n t r o I t a l i a , c o n 1 . 2 3 7 s o g n i , e m e r g e i n v e c e u n q u a d r o p i ù e q u i l i b r a t o : i l 4 4 % d e i s o g n i r i g u a r d a l a p r o f e s s i o n e , m a i d e s i d e r i l e g a t i a f a m i g l i a e a f f e t t i r a g g i u n g o n o i l 2 4 % , i n s i e m e a q u e l l i v a l o r i a l i ( 1 6 , 5 % ) , m o s t r a n d o u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e d e l l e r e l a z i o n i e a l l a d i m e n s i o n e c o l l e t t i v a . A l S u d I t a l i a , c o n 1 . 6 3 0 s o g n i , s i e v i d e n z i a u n a f o r t e s e n s i b i l i t à s o c i a l e : i d e s i d e r i a s t r a t t i e v a l o r i a l i r a g g i u n g o n o i l 2 4 % , q u a s i e g u a g l i a n d o i s o g n i l e g a t i a g l i a f f e t t i f a m i l i a r i ( 2 1 , 6 % ) . L ’ o r i e n t a m e n t o p r o f e s s i o n a l e s c e n d e a l 3 9 % , m e n t r e i s o g n i d i f a n t a s i a s o n o m e n o p r e s e n t i ( 7 % ) e q u e l l i m a t e r i a l i r a p p r e s e n t a n o l ’ 8 , 4 % , s u g g e r e n d o u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l c o n t e s t o s o c i a l e e a l l e r e l a z i o n i c o m u n i t a r i e . I e r i , a T o r i n o , n e l l a c o r n i c e s u g g e s t i v a d e l p l a n e t a r i o I n f i n i . T o - s p a z i o s i m b o l i c o c h e r i c h i a m a i l t e m a d e l l e s t e l l e e d e i s o g n i a l c e n t r o d e l p r o g e t t o - h a p r e s o i l v i a l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a P a n d i S t e l l e e r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n D & F , a g e n z i a d i c o m u n i c a z i o n e e d e n t e d i f o r m a z i o n e a c c r e d i t a t o d a l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o . D u r a n t e l ’ e v e n t o è s t a t a p r e s e n t a t a l a m o s t r a I S o g n i P a n d i S t e l l e , c h e h a p o r t a t o i n s c e n a l e a s p i r a z i o n i e l e f a n t a s i e d e i p i ù p i c c o l i , r a c c o l t e d u r a n t e l a p r i m a e d i z i o n e d e l l ’ E d u c a t i o n a l P r o j e c t . A e s p l o r a r n e i l s i g n i f i c a t o s o n o s t a t i M a t t e o L a n c i n i , p s i c o l o g o e p s i c o t e r a p e u t a , e a t t r a v e r s o u n v i d e o m e s s a g g i o l a d i r i g e n t e s c o l a s t i c a P a o l a M a r c h e s e d e l s e t t i m o c i r c o l o d i d a t t i c o S a l v a t o r e D i G i a c o m o d i G i u g l i a n o i n C a m p a n i a ( N A ) - s c u o l a v i n c i t r i c e n e l 2 0 2 5 d i u n ’ A u l a d e i S o g n i , o t t e n u t a g r a z i e a l c a r i c a m e n t o s u l l a p i a t t a f o r m a o n l i n e d e d i c a t a d e i s o g n i d e i s u o i a l u n n i . O g n i s o g n o i n v i a t o h a c o n s e n t i t o d i p a r t e c i p a r e a l c o n t e s t f i n a l e , c h e h a p r e m i a t o u n a s c u o l a v i n c i t r i c e c o n u n a s p e c i a l e A u l a d e i S o g n i , s i m i l e a q u e l l e d o n a t e a l l e s c u o l e p r i m a r i e d e i 4 D r e a m e r s p r o t a g o n i s t i d e l l a p r i m a e d i z i o n e . T r a q u e s t i , L i n d a R a i m o n d o , f i s i c a e v o l t o d e l l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a s u R a i R a g a z z i , c h e n e l l a p a s s a t a e d i z i o n e a d A l m e s e ( T O ) , n e l l a s u a s c u o l a d i o r i g i n e , h a r a c c o n t a t o c o m e d a b a m b i n a s o g n a v a d i r a g g i u n g e r e l e s t e l l e , i s p i r a n d o i r a g a z z i a i n s e g u i r e i p r o p r i s o g n i s e n z a p a u r a , e h a i d e a l m e n t e p a s s a t o i l t e s t i m o n e a i d u e D r e a m e r d e l l a n u o v a e d i z i o n e . “ I r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o S o g n a e c r e d i c i f i n o a l l e s t e l l e t e s t i m o n i a n o c h e b a m b i n e e b a m b i n i h a n n o s e m p r e p i ù n e c e s s i t à d i v i v e r e l a s c u o l a n o n c o m e s e m p l i c e l u o g o d i a p p r e n d i m e n t o d e l l e m a t e r i e , m a c o m e s p a z i o d i e s p r e s s i o n e d i s é . Q u a n d o i n c l a s s e a l u n n e e a l u n n i s i s e n t o n o a s c o l t a t i a u t e n t i c a m e n t e d a l d o c e n t e e t r a p a r i , v i v o n o u n ’ e s p e r i e n z a r e l a z i o n a l e f o n d a n t e l a l o r o i d e n t i t à a t t u a l e e f u t u r a . A q u e s t o d o v r e b b e t e n d e r e l a s c u o l a : a i u t a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a e s p r i m e r e l e p r o p r i e e m o z i o n i e l e p a r t i p i ù a u t e n t i c h e d i s é , n o n t a n t o t r a s f e r e n d o s a p e r i , m a s v i l u p p a n d o l e c o m p e t e n z e p e r c o s t r u i r e l a s o c i e t à d i d o m a n i . I 6 . 0 0 0 s o g n i r a c c o l t i n e l 2 0 2 5 d i m o s t r a n o c h e è p o s s i b i l e t r a s f o r m a r e l ’ a u l a i n u n l u o g o d i r e l a z i o n e p r o f o n d a : u n m o d e l l o e d u c a t i v o c h e m e r i t e r e b b e d i e s s e r e e s t e s o a n c h e a g l i o r d i n i s c o l a s t i c i s u p e r i o r i ” , c o n f e r m a M a t t e o L a n c i n i , p s i c o l o g o e p s i c o t e r a p e u t a . “ T o r n a r e n e l l a m i a v e c c h i a s c u o l a c o n P a n d i S t e l l e è s t a t o u n m o m e n t o i n c r e d i b i l e , r i c c o d i e m o z i o n i , r i c o r d i e s o g n i c o n d i v i s i c o n i b a m b i n i d i o g g i . E ' s t a t o u n o s c a m b i o p r e z i o s o c h e c i h a f a t t o s e n t i r e s o t t o l o s t e s s o c i e l o d i s p e r a n z e e d e s i d e r i . S o n o f e l i c e d i p o t e r p a s s a r e i l t i m o n e a i n u o v i D r e a m e r , c h e c o n t i n u e r a n n o a f a r s o g n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i , e a n c o r a p i ù e m o z i o n a n t e f a r l o n e l l a c o r n i c e d e l p l a n e t a r i o d i T o r i n o , a c u i s o n o m o l t o l e g a t a ” , d i c h i a r a L i n d a R a i m o n d o , f i s i c a . “ P a r t e c i p a r e a l p r o g e t t o S o g n a e c r e d i c i f i n o a l l e s t e l l e è s t a t a u n ’ e s p e r i e n z a e n t u s i a s m a n t e e u n i c a . L a g i o i a p i ù g r a n d e è v e d e r e i n o s t r i a l u n n i v i v e r e q u o t i d i a n a m e n t e l ’ A u l a d e i S o g n i P a n d i S t e l l e , u n o s p a z i o p o l i f u n z i o n a l e d o v e p o s s o n o l e g g e r e , d i s e g n a r e , a p p r o f o n d i r e l e m a t e r i e s c i e n t i f i c h e e c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e s i g n i f i c a t i v e . O g n i g i o r n o l ’ a u l a a c c o g l i e i l o r o d e s i d e r i e c o n t r i b u i s c e a l l o r o s u c c e s s o f o r m a t i v o , e d u c a n d o l i a l l a b e l l e z z a , u n a n e c e s s i t à f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a c o m u n i t à ” , c o n d i v i d e P a o l a M a r c h e s e , d i r i g e n t e s c o l a s t i c a d e l s e t t i m o c i r c o l o d i d a t t i c o S a l v a t o r e D i G i a c o m o d i G i u g l i a n o i n C a m p a n i a ( N A ) . I l p r o g e t t o p r o s e g u i r à c o n d u e i n c o n t r i s p e c i a l i n e l l e s c u o l e d i o r i g i n e d e i D r e a m e r c o i n v o l t i , p e n s a t i c o m e m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e e i s p i r a z i o n e e o c c a s i o n e p e r i n a u g u r a r e d u e n u o v e A u l e d e i S o g n i . A m a r z o , a G e n o v a , A l i c e D ’ A m a t o , c a m p i o n e s s a d e l l a g i n n a s t i c a a r t i s t i c a i t a l i a n a , r a c c o n t e r à i l p r o p r i o p e r c o r s o , p a r l a n d o d e i s o g n i c o m e s t e l l e c a p a c i d i i l l u m i n a r e i l c a m m i n o e i n c o r a g g i a n d o i p i ù p i c c o l i a n o n s m e t t e r e m a i d i c r e d e r e n e l l e p r o p r i e a s p i r a z i o n i . N e l l o s t e s s o m e s e , V a l e n z a n o , i n p r o v i n c i a d i B a r i , M a t t i a Z e n z o l a , b a l l e r i n o p r o f e s s i o n i s t a e c o r e o g r a f o , n o t o p e r l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a d A m i c i , c o n d i v i d e r à l a s u a e s p e r i e n z a p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e , i n v i t a n d o i b a m b i n i a c r e d e r e i n s é s t e s s i e a d a c c o g l i e r e a n c h e i f a l l i m e n t i c o m e p a r t e d e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a . D a l 2 2 g e n n a i o a l 2 0 m a g g i o 2 0 2 6 , i d o c e n t i d e l l e s c u o l e p r i m a r i e d i t u t t a I t a l i a p o t r a n n o i s c r i v e r e g r a t u i t a m e n t e l e p r o p r i e c l a s s i a l p r o g e t t o e d u c a t i v o ' S o g n a e c r e d i c i f i n o a l l e s t e l l e ' p e r r i c e v e r e i l k i t d i d a t t i c o d e d i c a t o , c o m p o s t o d a u n a g u i d a p e r l ’ i n s e g n a n t e e u n a s e r i e d i s l i d e d i s u p p o r t o , s v i l u p p a t i c o n l a s u p e r v i s i o n e d e l l o p s i c o l o g o M a t t e o L a n c i n i e i l c o n t r i b u t o d i u n t e a m d i d o c e n t i . L e a t t i v i t à p r o p o s t e c o n s e n t o n o d i i n t e g r a r e l e o r e d i E d u c a z i o n e C i v i c a c o n p e r c o r s i m i r a t i a l l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i f o n d a m e n t a l i : d a l p e n s i e r o d i v e r g e n t e , c h e v a l o r i z z a d i v e r s i t à , u n i c i t à e i m m a g i n a z i o n e , a l l a m o t i v a z i o n e e a l l ’ i m p e g n o ; d a l l ’ a c c e t t a z i o n e d e l f a l l i m e n t o e d e l l a r e s i l i e n z a a l l a c o n o s c e n z a d i s é , p e r f a v o r i r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e p r o p r i e i n c l i n a z i o n i e a s p i r a z i o n i c o m e b a s i d e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e . E n t r o i l 2 0 m a g g i o 2 0 2 6 , s a r à p o s s i b i l e c a r i c a r e s u l l a p i a t t a f o r m a a s c u o l a c o n p a n d i s t e l l e . i t i s o g n i d e i b a m b i n i , c r e a n d o u n f i r m a m e n t o d i g i t a l e v i s i b i l e n e l l a g a l l e r y o n l i n e . O g n i s o g n o i n v i a t o c o n s e n t i r à d i p a r t e c i p a r e a l l ’ e s t r a z i o n e f i n a l e , c h e a s s e g n e r à a u n a s c u o l a v i n c i t r i c e u n a s p e c i a l e A u l a d e i s o g n i , s u l m o d e l l o d i q u e l l e d o n a t e a l l e s c u o l e p r i m a r i e d e i d u e D r e a m e r . N e l 2 0 2 6 i l p r o g e t t o a p p r o d e r à a n c h e n e i p u n t i v e n d i t a , c o n u n c o n c o r s o d e d i c a t o a i c o n s u m a t o r i : a c q u i s t a n d o d u e p r o d o t t i P a n d i S t e l l e , e c a r i c a n d o l o s c o n t r i n o d i a c q u i s t o , s a r à p o s s i b i l e t e n t a r e l a v i n c i t a d i u n o d e i m i l l e z a i n i S e v e n i n p a l i o .