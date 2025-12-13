S a n P a o l o , 1 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - F i n a l e t u t t a i t a l i a n a a l M o n d i a l e p e r c l u b d i p a l l a v o l o f e m m i n i l e . L a P r o s e c c o D o c A . C a r r a r o I m o c o C o n e g l i a n o s e l a v e d r à c o n l a S a v i n o D e l B e n e S c a n d i c c i n e l l a f i n a l e i n p r o g r a m m a d o m a n i a l l e o r e 2 0 , 3 0 i t a l i a n e a l ' G i n a ' s i o d o P a c a e m b u ' d i S a n P a o l o i n B r a s i l e . L e r a g a z z e d i S a n t a r e l l i s i s o n o i m p o s t e n e l l a s e c o n d a s e m i f i n a l e s u l l a f o r m a z i o n e b r a s i l i a n a d e l l ' O s a s c o S a o C r i s t o ' v a o S a u ' d e p e r 3 - 1 c o n i p a r z i a l i d i 2 1 - 2 5 ; 2 5 - 2 3 ; 2 5 - 1 6 ; 2 5 - 1 6 . P e r C o n e g l i a n o , c a m p i o n e i n c a r i c a , è a l l a q u i n t a f i n a l e a l M o n d i a l e p e r c l u b . N e l l a s t o r i a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , s o l o u n a v o l t a n e l 2 0 2 3 , a H a n g z h o u i n C i n a s i e r a n o a f f r o n t a t e s q u a d r e d e l l a s t e s s a N a z i o n e , i n q u e l c a s o t u r c h e .