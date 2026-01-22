R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ D a l R e p o r t 2 0 2 5 d e l l a F o n d a z i o n e C o t e c e m e r g e u n f a t t o r e m o l t o i m p o r t a n t e e p o s i t i v o , c i o è u n b u o n p o s i z i o n a m e n t o d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e c o m p e t e n z e s u l l ' i n n o v a z i o n e , s u l l a p a r t e s c i e n t i f i c a e s u q u e l l a i n n o v a t i v a d e l l ' I t a l i a . U n b u o n p u n t o d i p a r t e n z a p e r p o t e r s e m p r e p i ù i n v e s t i r e i n q u e l l e c h e s o n o l e c o m p e t e n z e d i s t i n t i v e a n c h e p e r i l f u t u r o c r e a n d o u n p r e s u p p o s t o p e r p o t e r e s s e r e u t i l i n e l l ' e s e c u z i o n e e n e l l ' u t i l i z z o d i q u e s t e c o m p e t e n z e ” . A d i r l o D a r i o P a g a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e C o t e c , a l l ’ i n c o n t r o " C o l t i v a r e l ' e c c e l l e n z a " . D u r a n t e l ’ e v e n t o , o r g a n i z z a t o a R o m a , è s t a t o p r e s e n t a t o i l R e p o r t 2 0 2 5 d e l l a F o n d a z i o n e C o t e c i n t e m a d i c a p i t a l e u m a n o , c h e s i c o n f e r m a s e m p r e p i ù c o m e u n a l e v a c e n t r a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . L o s t u d i o “ C o l t i v a r e l ’ e c c e l l e n z a – P r o f i l i a d a l t a c o m p e t e n z a ” r e s t i t u i s c e l ’ i m m a g i n e d i u n ’ I t a l i a c h e , a l d i l à d i d a t i s p e s s o p o c o i n c o r a g g i a n t i , p r e s e n t a c o n d i z i o n i r e a l i p e r a t t r a r r e , f a r c r e s c e r e e t r a t t e n e r e p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i . “ L e a z i e n d e r i e s c o n o a d i n t e r c e t t a r e i t a l e n t i – h a s o t t o l i n e a t o P a g a n i – a n c h e s e p o t e t e i m m a g i n a r e c h e s u a l c u n i t i p i d i c o m p e t e n z e c ' è u n a g r a n d e c o m p e t i z i o n e , n e l s e n s o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e a l i v e l l o d i o p p o r t u n i t à , p e r ò s t a n n o n a s c e n d o m o l t i c e n t r i d i e c c e l l e n z a e d i s v i l u p p o , a n c h e a t t r a v e r s o i l t e m a d e l l e s t a r t - u p d o v e s i h a l a p o s s i b i l i t à d i c o g l i e r e q u e s t i t a l e n t i p e r f a r e i n m o d o d i t r a t t e n e r l i , d i m a n t e n e r l i e d a r g l i l e o p p o r t u n e p o s s i b i l i t à p e r p o t e r s v i l u p p a r e s e m p r e d i p i ù l e l o r o c o m p e t e n z e , a n c h e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e c o n l e a z i e n d e d e l n o s t r o p a e s e c h e p o i o p e r a n o a l l a f i n e , v i s t o i l c o n t e s t o c o m p l e s s i v o a l i v e l l o a n c h e g l o b a l e ” , h a c o n c l u s o P a g a n i .