R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a l a m i s s i o n e a V i e n n a d e l d e p u t a t o E u g e n i o Z o f f i l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l l ’ O s c e e R a p p r e s e n t a n t e s p e c i a l e p e r l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , c h e n e i g i o r n i s c o r s i h a p r e s o p a r t e a l b u r e a u d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e , d e d i c a t o a l l e r e l a z i o n i d i v e r t i c e , a l l a d e f i n i z i o n e d e l l e p r i o r i t à p e r i l 2 0 2 6 e a l l ’ a n a l i s i d e l l e p r i n c i p a l i q u e s t i o n i p o l i t i c h e n e l l ’ a r e a O s c e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i t e m i d e l l a s i c u r e z z a . Z o f f i l i h a i n o l t r e p a r t e c i p a t o a l 3 2 e s i m o m e e t i n g d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l ’ O s c e , c h e h a r i u n i t o i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i , o l o r o d e l e g a t i , d e i 5 7 S t a t i a d e r e n t i e d e g l i 1 1 P a e s i p a r t n e r d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e , p e r u n c o n f r o n t o s u l l e s f i d e f u t u r e i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a n e l l o s p a z i o O s c e . " I l f i l o c o n d u t t o r e d e i l a v o r i - s p i e g a Z o f f i l i - è s t a t o q u e l l o d e l l a p a c e , u n o b i e t t i v o p r i o r i t a r i o d a r a g g i u n g e r e a t t r a v e r s o i l d i a l o g o e l a d i p l o m a z i a " . I e r i i l v i c e p r e s i d e n t e è i n o l t r e i n t e r v e n u t o a l s i d e e v e n t g o v e r n a t i v o O s c e d e d i c a t o a l l a c o o p e r a z i o n e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a t r a n s n a z i o n a l e . D u r a n t e i l s u o d i s c o r s o , Z o f f i l i h a s o t t o l i n e a t o c o m e , " a c i n q u e a n n i d a l l a d i c h i a r a z i o n e d i T i r a n a , l a c o l l a b o r a z i o n e e l o s c a m b i o d i b u o n e p r a t i c h e t r a i n o s t r i S t a t i e l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e s i s i a n o d i m o s t r a t i s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r l a s i c u r e z z a e l a d e m o c r a z i a " , r i m a r c a n d o " l ’ i m p e g n o d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l l ’ O s c e p e r u n a p p r o c c i o c o n d i v i s o i n p a r t i c o l a r e c o n t r o l a l o t t a a l l a d r o g a , m a d r e d i o g n i p i a g a e l i n f a v i t a l e p e r l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i d i t u t t o i l m o n d o " . “ H o a n n u n c i a t o i l s e c o n d o F o r u m p a r l a m e n t a r e s u l l a l e g a l i t à - h a d e t t o a n c o r a Z o f f i l i - c h e o s p i t e r e m o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i n e l m a g g i o 2 0 2 6 , p e r r a f f o r z a r e l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a n e i p a e s i O s c e , n e l s o l c o d i q u a n t o i n a u g u r a t o l o s c o r s o a n n o a R o m a " . D u r a n t e l a m i s s i o n e Z o f f i l i h a i n c o n t r a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o i t a l i a n o a g l i A f f a r i e s t e r i , G i o r g i o S i l l i , i l p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o a u s t r i a c o , W a l t e r R o s e n k r a n z , e i l R a p p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d ' I t a l i a p r e s s o l ' O s c e , l ' a m b a s c i a t o r e A n d r e a C a s c o n e , o l t r e a d i v e r s e r a p p r e s e n t a n z e d e i P a e s i p r e s e n t i a l l ’ H o f b u r g , s e d e d e l l a r i u n i o n e n e l l a c a p i t a l e a u s t r i a c a .