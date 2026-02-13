M i l a n o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' f i s s a t o p e r i l p r o s s i m o 8 a p r i l e , d a v a n t i a i g i u d i c i d e l l a C a s s a z i o n e , l ' u l t i m o a t t o d e l p r o c e s s o c h e v e d e i m p u t a t o A l e s s a n d r o I m p a g n a t i e l l o a c c u s a t o d e l l ’ o m i c i d i o d e l l a c o m p a g n a G i u l i a T r a m o n t a n o , u c c i s a q u a n d o e r a i n c i n t a d i s e t t e m e s i d e l l o r o f i g l i o T h i a g o . L o s c o r s o g i u g n o i g i u d i c i d e l l a C o r t e d ' A s s i s e d ' A p p e l l o d i M i l a n o h a n n o c o n f e r m a t o l a s e n t e n z a d i e r g a s t o l o ( d e l i t t o a g g r a v a t o d a l l a c r u d e l t à e d a l r a p p o r t o d i c o n v i v e n z a ) , m a h a n n o e s c l u s o l ' a g g r a v a n t e d e l l a p r e m e d i t a z i o n e . E s c l u s i o n e c h e i n C a s s a z i o n e t o r n e r à a l c e n t r o d e l l e a r g o m e n t a z i o n i d i a c c u s a e d i f e s a . L a v e n t i n o v e n n e f u c o l p i t a c o n 3 7 c o l t e l l a t e l a s e r a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 2 3 m e n t r e s i t r o v a v a n e l l o r o a p p a r t a m e n t o a S e n a g o , a l l e p o r t e d i M i l a n o , d o p o a v e v a s c o p e r t o l a r e l a z i o n e p a r a l l e l a d i I m p a g n a t i e l l o c o n u n ' a l t r a d o n n a . L e i n d a g i n i m o s t r a r o n o c h e i l b a r m a n a v e v a g i à s o m m i n i s t r a t o a l l a c o m p a g n a d e l v e l e n o p e r t o p i n o n a l l o s c o p o d i u c c i d e r l a - d i r a n n o i g i u d i c i n e l l e m o t i v a z i o n i - m a p e r " p r o v o c a r l e u n a b o r t o " . P e r i g i u d i c i d ' A p p e l l o è i m p o s s i b i l e " r e t r o d a t a r e " i l p r o p o s i t o d i u c c i d e r l a , d a q u i l ' e s c l u s i o n e d e l l a p r e m e d i t a z i o n e . " C h e A l e s s a n d r o I m p a g n a t i e l l o a b b i a a c c a r e z z a t o l ' i d e a d i s b a r a z z a r s i d e l l a c o m p a g n a , a l l o r q u a n d o f u i n f o r m a t o d e l l a g r a v i d a n z a d i l e i è i p o t e s i c o n g e t t u r a l e , c h e n o n h a a l c u n s o s t e g n o i n d i z i a r i o , e n o n l o h a p e r c h é , m o l t o s e m p l i c e m e n t e , n o n è r i s p o n d e n t e a l v e r o s t o r i c o " . P e r l a C o r t e , l ' i m p u t a t o " n o n s i è l i m i t a t o a u c c i d e r e a t t r a v e r s o i l m e t o d o c h e r i t e n e v a p i ù i m m e d i a t o e d e f f i c a c e " , m a " h a v o l u t o d a r e s f o g o a d a l t r o : c ' e r a u n a f u r i a r a b b i o s a d a s c a r i c a r e ; c ' e r a u n a ' p u n i z i o n e ' d a i n f l i g g e r e e u n a f r u s t r a z i o n e d a c a n a l i z z a r e i n e n e r g i a v i o l e n t a e o m i c i d a " . I n o l t r e , d u r a n t e i l p r o c e s s o " l ' i m p u t a t o h a m o s t r a t o s c a r s a r e s i p i s c e n z a p e r i l f a t t o c o m m e s s o , t e n t a n d o i n m o d o g r o s s o l a n o e c o n t r a d d i t t o r i o d i a t t e n u a r e l a p r o p r i a r e s p o n s a b i l i t à " . L o s c o r s o l u g l i o g l i s t e s s i g i u d i c i d ' A p p e l l o d i M i l a n o h a n n o n e g a t o l a r i c h i e s t a d i g i u s t i z i a r i p a r a t i v a c h i e s t a d a l l a d i f e s a d e l l ' i m p u t a t o d e t e n u t o n e l c a r c e r e d i P a v i a .