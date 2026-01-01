P y o n g y a n g , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g - u n h a e l o g i a t o l e s u e t r u p p e c h e c o m b a t t o n o a l l ' e s t e r o , d e f i n e n d o l e i l s i m b o l o d e l l ' a l l e a n z a i n v i n c i b i l e c o n l a R u s s i a , i n u n m e s s a g g i o d i C a p o d a n n o , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a i m e d i a s t a t a l i . S e c o n d o l e a g e n z i e d i i n t e l l i g e n c e s u d c o r e a n e e o c c i d e n t a l i , P y o n g y a n g h a i n v i a t o m i g l i a i a d i s o l d a t i a s o s t e g n o d e l l ' i n v a s i o n e r u s s a d e l l ' U c r a i n a . S e c o n d o l e s t i m e s u d c o r e a n e , a l m e n o 6 0 0 p e r s o n e s o n o m o r t e e m i g l i a i a s o n o r i m a s t e f e r i t e . G l i a n a l i s t i a f f e r m a n o c h e l a C o r e a d e l N o r d r i c e v e i n c a m b i o a i u t i f i n a n z i a r i , t e c n o l o g i a m i l i t a r e e f o r n i t u r e a l i m e n t a r i e d e n e r g e t i c h e d a l l a R u s s i a . K i m h a e l o g i a t o i s u o i u o m i n i c h e c o m b a t t o n o i n u n a " t e r r a s t r a n i e r a " , c o n g r a t u l a n d o s i p e r l a l o r o " e r o i c a " d i f e s a d e l l ' o n o r e d e l l a n a z i o n e e i n v i t a n d o l i a " e s s e r e c o r a g g i o s i " , h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e K o r e a n C e n t r a l N e w s A g e n c y ( K c n a ) . " M e n t r e l ' i n t e r o P a e s e è a v v o l t o d a u n ' a t m o s f e r a f e s t o s a p e r s a l u t a r e i l n u o v o a n n o , m i m a n c a t e a n c o r a d i p i ù , v o i c h e c o m b a t t e t e c o r a g g i o s a m e n t e s u i c a m p i d i b a t t a g l i a i n t e r r a s t r a n i e r a a n c h e i n q u e s t o m o m e n t o " , h a d e t t o K i m , s e c o n d o l a K c n a , a g g i u n g e n d o c h e " d i e t r o d i v o i c i s o n o P y o n g y a n g e M o s c a " e d e l o g i a n d o i s o l d a t i p e r a v e r r a f f o r z a t o “ l ’ a l l e a n z a i n v i n c i b i l e ” c o n l a R u s s i a , i n v i t a n d o l i a c o m b a t t e r e “ p e r i l f r a t e r n o p o p o l o r u s s o ” . N e l s u o d i s c o r s o , K i m h a l a s c i a t o i n t e n d e r e c h e q u e s t ' a n n o s i s v o l g e r a n n o a l t r e a z i o n i a l l ' e s t e r o , s o t t o l i n e a n d o " l e s t r a o r d i n a r i e i m p r e s e c h e c o m p i r e t e s u i c a m p i d i b a t t a g l i a a l l ' e s t e r o " . K i m h a c e l e b r a t o i l n u o v o a n n o c o n u n a s o n t u o s a e s i b i z i o n e e u n d i s c o r s o a l l o s t a d i o d e l P r i m o M a g g i o d i P y o n g y a n g , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a i m e d i a s t a t a l i . L e i m m a g i n i c o n d i v i s e d a l l a K c n a m o s t r a n o K i m a c c o m p a g n a t o d a l l a m o g l i e , R i S o l J u , e d a l l a f i g l i a J u A e , r i t e n u t a l a s u a p r o b a b i l e e r e d e .