( A d n k r o n o s ) - D a v o s 2 0 2 6 è s t a t o d e f i n i t o d a m o l t i l ’ e d i z i o n e d e l " p r a g m a t i s m o a n s i o s o " . M e n t r e l ’ a t t e n z i o n e m e d i a t i c a e u r o p e a r e s t a v a c o n c e n t r a t a s u l l a r e t o r i c a e s u l l e p r o v o c a z i o n i d i D o n a l d T r u m p , n e i f o g l i d i c a l c o l o d e l D i p a r t i m e n t o d e l T e s o r o s t a t u n i t e n s e p r e n d e v a f o r m a q u a l c o s a d i m o l t o p i ù s t r u t t u r a t o : u n a r i s t r u t t u r a z i o n e m e t o d i c a d e l l ’ e g e m o n i a a m e r i c a n a . N o n l a s u a f i n e , m a l a s u a t r a s f o r m a z i o n e . R o s a r i o C e r r a , f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d e l C e n t r o E c o n o m i a D i g i t a l e , i n q u e s t o c o l l o q u i o c o n l ’ A d n k r o n o s s p i e g a c o m e W a s h i n g t o n s t i a p a s s a n d o d a u n a " d i p l o m a z i a d e i v a l o r i " a u n r e a l i s m o t r a n s a z i o n a l e , i n c u i l ’ a l l e a n z a n o n è p i ù u n b e n e p u b b l i c o g r a t u i t o m a u n s e r v i z i o a p a g a m e n t o , c o n c o s t i e c o n d i z i o n i v a r i a b i l i . I n q u e s t o n u o v o c o n t e s t o , l ’ I t a l i a n o n p u ò p i ù l i m i t a r s i a l l a f e d e l t à s t o r i c a : d e v e p r o p o r s i c o m e a s s e t s t r a t e g i c o , i n d u s t r i a l e e p o l i t i c o . L e i s o s t i e n e c h e n o n s i a m o d i f r o n t e a l l a d i s t r u z i o n e d e l l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e , m a a l l a s u a m u t a z i o n e . C h e c o s a s t a c a m b i a n d o n e l r a p p o r t o t r a S t a t i U n i t i e a l l e a t i ? " L a n a t u r a s t e s s a d e l l ’ e g e m o n i a a m e r i c a n a . P e r d e c e n n i è s t a t a u n b e n e p u b b l i c o g l o b a l e : s i c u r e z z a , a c c e s s o a l m e r c a t o , s t a b i l i t à g a r a n t i t i q u a s i a u t o m a t i c a m e n t e a g l i a l l e a t i . O g g i q u e s t o m o d e l l o è f i n i t o . L ’ e g e m o n i a è d i v e n t a t a u n s e r v i z i o i n a b b o n a m e n t o , c o n c o s t i v a r i a b i l i m a v i n c o l a n t i . C h i n o n r i s p e t t a d e t e r m i n a t i p a r a m e t r i e c o n o m i c i e m i l i t a r i p a g a u n p r e z z o p o l i t i c o , c o m m e r c i a l e o s t r a t e g i c o " . L ’ E u r o p a è i p n o t i z z a t a d a l l a " s c h i u m a m e d i a t i c a " d i T r u m p . D o v e b i s o g n e r e b b e g u a r d a r e i n v e c e ? " B i s o g n a g u a r d a r e a i p r o c e s s i b u r o c r a t i c i e a i d o c u m e n t i s t r a t e g i c i , n o n a i s o c i a l . I l v e r o c a m b i a m e n t o n o n è a v v e n u t o n e i t w e e t o n e l l e d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c h e , m a n e i f o g l i d i c a l c o l o d e l T e s o r o a m e r i c a n o . È l ì c h e s i v e d e c o m e i d a z i s i a n o d i v e n t a t i u n a l e v a s t r u t t u r a l e , n o n p i ù t a t t i c a . U n a l e v a f i s c a l e e d i p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e , c h e n o n d i s t i n g u e p i ù t r a a l l e a t o p o l i t i c o e r i v a l e e c o n o m i c o " . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e a n c h e P a e s i s t o r i c a m e n t e a l l e a t i , c o m e l ’ I t a l i a o l a G e r m a n i a , s o n o o g g i t r a t t a t i c o m e p o t e n z i a l i p r o b l e m i ? " U n s u r p l u s c o m m e r c i a l e p e r s i s t e n t e n o n v i e n e p i ù l e t t o c o m e u n s e g n a l e d i e f f i c i e n z a , m a c o m e u n a d i s t o r s i o n e c h e d a n n e g g i a l a m a n i f a t t u r a a m e r i c a n a e , p e r e s t e n s i o n e , l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . A D a v o s l ’ E u r o p a h a c a p i t o u n a c o s a m o l t o c h i a r a : l ’ a c c e s s o a l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e n o n è u n d i r i t t o a c q u i s i t o , m a u n a c o n c e s s i o n e d a r i n e g o z i a r e c o n t i n u a m e n t e " . L e i p a r l a a n c h e d i u n a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a m a c c h i n a a m m i n i s t r a t i v a a m e r i c a n a , i n p a r t i c o l a r e c o n l a " S c h e d u l e F " , u n a r i c l a s s i f i c a z i o n e d e l p e r s o n a l e f e d e r a l e s t a t u n i t e n s e c h e c o n s e n t e a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i r i m u o v e r e p i ù f a c i l m e n t e f u n z i o n a r i d i c a r r i e r a c o i n v o l t i i n a t t i v i t à d i p o l i c y , r a f f o r z a n d o i l c o n t r o l l o p o l i t i c o d i r e t t o s u l l ’ a p p a r a t o s t a t a l e . " H a m o d i f i c a t o i l D n a d e l l a b u r o c r a z i a f e d e r a l e . M i g l i a i a d i f u n z i o n a r i s o n o s t a t i r i c l a s s i f i c a t i , i n d e b o l e n d o q u e i m e c c a n i s m i d i c o n t i n u i t à c h e p r o t e g g e v a n o g l i a c c o r d i i n t e r n a z i o n a l i d a g l i u m o r i p o l i t i c i . D a u n l a t o a b b i a m o r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i d i f a t t o e s a u t o r a t i , d a l l ’ a l t r o u n a p e r s o n a l i z z a z i o n e e s t r e m a d e l l a d i p l o m a z i a , c o n d o s s i e r a f f i d a t i a f i g u r e s e n z a u n m a n d a t o f o r m a l e . I l r i s u l t a t o è u n i n t e r l o c u t o r e p i ù r a p i d o , m a m o l t o p i ù i n s t a b i l e " . Q u a n t o i n c i d e t u t t o q u e s t o s u l l a c r e d i b i l i t à d e g l i a c c o r d i c o n W a s h i n g t o n ? " I n c i d e m o l t i s s i m o . G l i a c c o r d i t e c n i c i , n e g o z i a t i a l i v e l l o m i n i s t e r i a l e , s o n o o g g i p i ù f r a g i l i p e r c h é m a n c a q u e l " c u s c i n e t t o b u r o c r a t i c o " c h e i n p a s s a t o l i r e n d e v a r e s i l i e n t i a i c a m b i d i a m m i n i s t r a z i o n e . I l p o t e r e d e c i s i o n a l e s i è r i s t r e t t o a t t o r n o a l l a W e s t W i n g , r e n d e n d o l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i u n a c o n t i n u a n e g o z i a z i o n e d i b r e v e p e r i o d o " . V e n i a m o a l l a s i c u r e z z a . C o s a è c a m b i a t o d o p o i l v e r t i c e N a t o d e l l ’ A j a n e l g i u g n o 2 0 2 5 ? " P u r r e s t a n d o f o r m a l m e n t e i n t a t t o , l ’ a r t i c o l o 5 h a c a m b i a t o i n t e r p r e t a z i o n e p o l i t i c a . C o n l ’ o b i e t t i v o d e l 5 % d e l P i l i n s p e s a m i l i t a r e e n t r o i l 2 0 3 5 , s i è c r e a t a u n ’ a s i m m e t r i a d i f a t t o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A l l e a n z a . N o n e s i s t o n o c l a s s i u f f i c i a l i , m a e s i s t o n o p a r t n e r " p r e m i u m " e p a r t n e r i n z o n a g r i g i a " . C h i s o n o o g g i i p a r t n e r " p r e m i u m " ? " P a e s i c h e i n v e s t o n o m a s s i c c i a m e n t e n e l l a d i f e s a e a c q u i s t a n o t e c n o l o g i e a m e r i c a n e , c o m e P o l o n i a e R e g n o U n i t o . G o d o n o d i u n c a n a l e p r e f e r e n z i a l e e d i u n a p e r c e z i o n e d i s i c u r e z z a p i ù s o l i d a . P e r g l i a l t r i , l a g a r a n z i a a m e r i c a n a n o n è s c o m p a r s a , m a è d i v e n t a t a c o n d i z i o n a t a a l l a p e r f o r m a n c e . N o n a c a s o T r u m p o g g i h a d e f i n i t o l a S p a g n a i l “ f a n a l i n o d i c o d a ” c h e r i s c h i a d i e s s e r e c a c c i a t o d a l l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a p e r c h é n o n s p e n d e a b b a s t a n z a " . I n q u e s t o s c e n a r i o , l e i s o s t i e n e c h e l a s t r a t e g i a i t a l i a n a b a s a t a s u l l a f e d e l t à s t o r i c a n o n s i a p i ù s u f f i c i e n t e . C h e c o s a d o v r e b b e f a r e l ' I t a l i a d i G i o r g i a M e l o n i ? " S m e t t e r e d i o f f r i r s i c o m e a l l e a t o e i n i z i a r e a p r o p o r s i c o m e a s s e t . S i g n i f i c a d i v e n t a r e f o r n i t o r e d i s o l u z i o n i c o n c r e t e a i p r o b l e m i c r i t i c i d e g l i S t a t i U n i t i , s e n z a m a i d i m e n t i c a r e l ’ a p p a r t e n e n z a e u r o p e a " . P a r l i a m o d i i n d u s t r i a p e s a n t e e d i f e s a ? " L ’ A m e r i c a h a u n p r o b l e m a s e r i o d i c a p a c i t à c a n t i e r i s t i c a . L a U S N a v y d e v e c o m p e t e r e c o n i r i t m i p r o d u t t i v i c i n e s i , m a i c a n t i e r i a m e r i c a n i s o n o s a t u r i . L ’ I t a l i a p u ò p r o p o r s i c o m e b a n c h i n a i n d u s t r i a l e d e l P e n t a g o n o : m o d u l i p e r l e f r e g a t e C o n s t e l l a t i o n , r a d a r , c o m p o n e n t i a d a l t a t e c n o l o g i a . E n t r a r e n e l l a s u p p l y c h a i n d e l l a d i f e s a U s a è l a m i g l i o r e a s s i c u r a z i o n e c o n t r o i d a z i " . C ’ è p o i i l M e d i t e r r a n e o . " C h e v a r i v i s t o i n c h i a v e t e c n o l o g i c a . L ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a s c a r s o i n t e r e s s e p e r l o s v i l u p p o u m a n i t a r i o i n A f r i c a , m a è o s s e s s i o n a t a d a l l a c o m p e t i z i o n e t e c n o l o g i c a c o n l a C i n a . I l P i a n o M a t t e i v a r e i n t e r p r e t a t o c o m e i n f r a s t r u t t u r a d i s i c u r e z z a : c a v i s o t t o m a r i n i , g a s d o t t i , d a t i . L ’ I t a l i a p u ò d i v e n t a r e l a " g u a r d i a c o s t i e r a d e l c l o u d e d e l l ’ e n e r g i a " , o f f r e n d o u n s e r v i z i o d i s i c u r e z z a t a n g i b i l e a g l i S t a t i U n i t i e a l l ’ E u r o p a " . C o m e c i s i m u o v e i n u n c o n t e s t o d i “ d i p l o m a z i a a s i m m e t r i c a ” ? " C o n u n D i p a r t i m e n t o d i S t a t o i n d e b o l i t o , l ’ i n f l u e n z a v e r a s i e s e r c i t a d o v e c i s o n o i v o t i . B i s o g n a m a p p a r e l a p r e s e n z a d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e n e g l i S t a t i a m e r i c a n i i n g r a d o d i i n f l u e n z a r e l e e l e z i o n i , c o m e O h i o , T e x a s , A l a b a m a , P e n n s y l v a n i a . Q u a n d o s i n e g o z i a , è p i ù e f f i c a c e p r e s e n t a r s i c o n l a d o p p i a v o c e d e l l ’ a m b a s c i a t o r e e d e l C e o c h e g a r a n t i s c e p o s t i d i l a v o r o l o c a l i . È c o s ì c h e s i a g g i r a n o l e b a r r i e r e b u r o c r a t i c h e e s i c a t t u r a l ’ a t t e n z i o n e d i W a s h i n g t o n " . Q u a l è i l m e s s a g g i o f i n a l e p e r l ’ I t a l i a ? " W a s h i n g t o n h a c h i a r i t o l e r e g o l e d e l g i o c o : n i e n t e è g r a t i s , t u t t o è n e g o z i a b i l e . L ’ I t a l i a d e v e c o m p o r t a r s i d a p l a y e r a t t i v o , c a p a c e d i m e t t e r e s u l t a v o l o a s s e t i n d u s t r i a l i , l o g i s t i c i e p o l i t i c i i n d i s p e n s a b i l i a l l ’ a z i o n i s t a d i m a g g i o r a n z a " . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )