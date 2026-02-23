P a l e r m o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - V i s i t a a s o r p r e s a , q u e s t a m a t t i n a , d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) . C o m e a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , i l C a p o d e l l o S t a t o a r r i v e r à n e l l a t a r d a m a t t i n a t a d i o g g i n e l p i c c o l o c o m u n e c o l p i t o d a l l a f r a n a . P r i m a f a r à u n s o r v o l o i n e l i c o t t e r o s u l l a z o n a c o l p i t a d a l l ' e v e n t o f r a n o s o . S a r à u n a v i s i t a l a m p o . M a t t a r e l l a i n c o n t r e r à a n c h e i l s i n d a c o M a s s i m i l i a n o C o n t i c h e f a r à i l p u n t o s u l l a s i t u a z i o n e . S u b i t o d o p o M a t t a r e l l a l a s c e r à N i s c e m i p e r r a g g i u n g e r e P a l e r m o d o v e o g g i p o m e r i g g i o p a r t e c i p e r à a l l a G i o r n a t a d e l l ' O r g o g l i o d e l l ' A v v o c a t u r a , c h e s i t e r r à a l T e a t r o M a s s i m o .