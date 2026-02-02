R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l q u a d r o a N i s c e m i r i m a n e c r i t i c o e e s t r e m a m e n t e p r e o c c u p a n t e . M i g l i a i a d i c i t t a d i n i s t a n n o a f f r o n t a n d o u n o s c o n v o l g i m e n t o t o t a l e d e l p r o p r i o q u o t i d i a n o : d a v a n t i a q u e s t o s c e n a r i o , i p r o v v e d i m e n t i d i f a c c i a t a n o n p o s s o n o b a s t a r e . È i n d i s p e n s a b i l e u n a c a b i n a d i r e g i a a u t o r e v o l e c h e d e f i n i s c a u n p i a n o d ’ a z i o n e i m m e d i a t o e u n p r o g e t t o c r e d i b i l e p e r l a r i c o s t r u z i o n e ” . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o M i s i a n i , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . “ I b o n u s p r o m e s s i d a l g o v e r n o e d a l p r e s i d e n t e S c h i f a n i - p r o s e g u e - l i m i t a t i a c i f r e i r r i s o r i e , n o n s o n o l a s o l u z i o n e . A l c o n t r a r i o , i l r i s c h i o è c h e s i d r e n i n o f o n d i v i t a l i p e r i l c o n t r a s t o a l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o . S e l a c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a è i l p r o b l e m a , i l G o v e r n o m e t t a d a p a r t e i p r o p r i t o t e m i d e o l o g i c i e a t t i n g a a l l e r i s o r s e s t a n z i a t i p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o : l a t u t e l a d e l l e v i t e u m a n e d e v e v e n i r e p r i m a d e l l a p r o p a g a n d a " . " C o n s i d e r i a m o i n o l t r e p e r i c o l o s o p a r l a r e d i n u o v i c o n d o n i : l e g i t t i m a r e l ' a b u s i v i s m o i n t e r r i t o r i f r a g i l i e q u i v a l e a p r e p a r a r e i l t e r r e n o p e r i l p r o s s i m o d i s a s t r o . C h i e d i a m o s t a n z i a m e n t i s t r a o r d i n a r i , u n c r o n o p r o g r a m m a r i g o r o s o e u n a s e r i a d i f e s a d e l s u o l o . N i s c e m i p r e t e n d e s o l u z i o n i c o n c r e t e , n o n l ' e n n e s i m o a n n u n c i o s e n z a s e g u i t o ” .