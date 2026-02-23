P a l e r m o , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - V i s i t a a s o r p r e s a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a o g g i , l u n e d ì 2 3 f e b b r a i o , a N i s c e m i ( C a l t a n i s s e t t a ) . I l c a p o d e l l o S t a t o h a p r i m a s o r v o l a t o , a b o r d o d i u n e l i c o t t e r o , l a z o n a c o l p i t a d a l l a f r a n a . S u b i t o d o p o h a r a g g i u n t o i l c e n t r o d e l l a c i t t a d i n a . A c c o l t o d a l u n g h i a p p l a u s i d e i c i t t a d i n i c h e h a n n o g r i d a t o ' G r a z i e p r e s i d e n t e ' , è s t a t o a c c o m p a g n a t o d a l c a p o d e l l a p r o t e z i o n e c i v i l e F a b i o C i c i l i a n o e d a l s i n d a c o d e l l a c i t t a d i n a s i c i l i a n a M a s s i m i l i a n o C o n t i . I n p i a z z a o l t r e a i c i t t a d i n i , h a i n c o n t r a t o i s o c c o r r i t o r i i m p e g n a t i d a u n m e s e s u l p o s t o . " E ' d i f f i c i l e i n q u e s t e c o n d i z i o n i , l o c a p i s c o . Q u i c ' e r a n o g l i a f f e t t i , c ' e r a l a v o s t r a v i t a . L o c a p i s c o b e n e . P e r q u e s t o s o n o v e n u t o q u i p e r f a r v e d e r e c h e i l s o s t e g n o s i m a n t i e n e a l t o " , s o n o s t a t e l e p a r o l e d i M a t t a r e l l a a i c i t t a d i n i c h e h a n n o p e r s o l a c a s a . M a t t a r e l l a , c h e d o p o r a g g i u n g e r à P a l e r m o d o v e o g g i p o m e r i g g i o p a r t e c i p e r à a l l a G i o r n a t a d e l l ' O r g o g l i o d e l l ' A v v o c a t u r a , d o p o u n b r e v e s o p r a l l u o g o n e l l a ' z o n a r o s s a ' h a v i s i t a t o l a s c u o l a M a r i o G o r i , p a r t e d e l l ’ I s t i t u t o c o m p r e n s i v o G . V e r g a , c h e o s p i t a 5 d e l l e 3 1 c l a s s i d e l l ’ I s t i t u t o c o m p r e n s i v o a i n d i r i z z o m u s i c a l e M . L . S a l e r n o , s g o m b e r a t e d o p o l a f r a n a . Q u i è s t a t o a c c o l t o d a i b a m b i n i c o n l u n g h i a p p l a u s i . " L a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a a N i s c e m i è u n a u l t e r i o r e d i m o s t r a z i o n e d e l l a p r e s e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i a l f i a n c o d e l l a p o p o l a z i o n e d i N i s c e m i . R i n g r a z i o i l c a p o d e l l o S t a t o p e r l a s u a p r e s e n z a c h e e v i d e n z i a l a v i c i n a n z a e l a s o l i d a r i e t à d e l P a e s e n e i c o n f r o n t i d i u n a c o m u n i t à i n t e n z i o n a t a a r e a g i r e e a r i a l z a r s i d o p o u n e v e n t o c a l a m i t o s o s e n z a p r e c e d e n t i " , h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a , R e n a t o S c h i f a n i . " A N i s c e m i , a b b i a m o g i à e r o g a t o 2 5 2 b u o n i c a s a - a f f i t t o p e r a l t r e t t a n t e f a m i g l i e , p e r u n a m e d i a d i 8 0 0 e u r o a f a m i g l i a . N e r i m a n g a n o a l t r i 1 9 0 e c o n t i n u e r e m o v e l o c e m e n t e . F a r e m o d i t u t t o p e r c o n c l u d e r e e n t r o p o c h i g i o r n i " , h a f a t t o s a p e r e S c h i f a n i . S o n o 2 5 2 l e p r i m e f a m i g l i e s f o l l a t e a c a u s a d e l l a f r a n a d i N i s c e m i c h e r i c e v e r a n n o i l c o n t r i b u t o m e n s i l e p e r l ’ a f f i t t o d i u n a a b i t a z i o n e . D o p o i 7 8 b o n i f i c i d e i g i o r n i s c o r s i , s t a m a t t i n a i l C o m u n e n e h a e m e s s i a l t r i 1 7 4 p e r a l t r e t t a n t i n u c l e i f a m i l i a r i . N e i p r o s s i m i g i o r n i s i a g g i u n g e r a n n o g l i u l t i m i 1 9 0 p a g a m e n t i . " È l a d i m o s t r a z i o n e – h a d e t t o S c h i f a n i - c h e i l s i s t e m a d i s u p p o r t o e a s s i s t e n z a a l l e f a m i g l i e c h e h a n n o s u b i t o d a n n i a c a u s a d e l l a f r a n a f u n z i o n a . L a s i n e r g i a e l a s i n t o n i a t r a l e i s t i t u z i o n i è f o n d a m e n t a l e p e r d a r e c o n c r e t e z z a a g l i i n t e r v e n t i n e i c o n f r o n t i d e i c i t t a d i n i d i N i s c e m i . E l a R e g i o n e s i c i l i a n a s t a f a c e n d o i n p i e n o l a p r o p r i a p a r t e . S t i a m o l a v o r a n d o c o n v e l o c i t à e d e f f i c i e n z a p e r m i t i g a r e g l i e f f e t t i d i u n a c a l a m i t à d a l l e d i m e n s i o n i e c c e z i o n a l i . I r i s u l t a t i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l a P r o t e z i o n e c i v i l e r e g i o n a l e e i l C o m u n e d i N i s c e m i s o n o e v i d e n t i e l a m i a d e c i s i o n e d i n o m i n a r e i l s i n d a c o s o g g e t t o a t t u a t o r e d i t u t t i g l i i n t e r v e n t i i n f a v o r e d e i r e s i d e n t i s i è r i v e l a t a c o r r e t t a e d e f f i c a c e " . I n t o t a l e s o n o c i r c a 4 4 0 i n u c l e i f a m i l i a r i c h e r i c e v e r a n n o u n a s o m m a m e n s i l e d a 4 0 0 a 9 0 0 e u r o , i n b a s e a l l a c o m p o s i z i o n e d e l n u c l e o f a m i l i a r e . L ’ i m p o r t o c o m p l e s s i v o è d i 3 2 0 m i l a e u r o . I p a g a m e n t i e f f e t t u a t i a d o g g i a m m o n t a n o a 1 8 3 m i l a e u r o . L a P r o t e z i o n e c i v i l e h a g i à a c c r e d i t a t o a l C o m u n e l a s o m m a d i u n m i l i o n e d i e u r o p e r f a r e f r o n t e a l l e s p e s e e m e r g e n z i a l i e n e i p r o s s i m i g i o r n i s a r a n n o p a g a t i i r i s t o r i a n c h e a l l e a l t r e f a m i g l i e s f o l l a t e . A c o o r d i n a r e g l i i n t e r v e n t i d e l l a R e g i o n e S i c i l i a n a i n f a v o r e d e i c i t t a d i n i d i N i s c e m i è u n a c a b i n a d i r e g i a i s t i t u i t a d a l p r e s i d e n t e S c h i f a n i . C r e a t o , i n o l t r e , c o n r i s o r s e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e , u n f o n d o d a 6 8 0 m i l i o n i d i e u r o p e r f a r f r o n t e a l l e e m e r g e n z e . N e i g i o r n i s c o r s i è s t a t a a t t i v a t a a n c h e l a p i a t t a f o r m a p e r i r i s t o r i a l l e i m p r e s e . D o m a n i a N i s c e m i a r r i v e r à i l l e a d e r d i S i n i s t r a I t a l i a n a - A v s N i c o l a F r a t o i a n n i c h e i n c o n t r e r à l e c i t t a d i n e e i c i t t a d i n i c o l p i t i d a l d i s a s t r o .