R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s c o m p a r s a d i L u i g i N i c o l a i s r a p p r e s e n t a u n a g r a v e p e r d i t a p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a e p e r t u t t i c o l o r o c h e h a n n o a v u t o l a f o r t u n a d i c o n o s c e r l o . È s t a t o u n i l l u s t r e m a e s t r o , s t u d i o s o e u o m o d e l l e i s t i t u z i o n i . H a u n i t o r i g o r e s c i e n t i f i c o e v i s i o n e p o l i t i c a a u n t r a t t o u m a n o f a t t o d i a s c o l t o , c u r i o s i t à e g e n t i l e z z a , l a s c i a n d o u n s e g n o a u t e n t i c o e d u r a t u r o n e l m o n d o a c c a d e m i c o e n e l l a v i t a p u b b l i c a e c u l t u r a l e d e l P a e s e , s e m p r e n e l s e g n o d e l l a r i c e r c a , d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l b e n e c o m u n e . A l l a f a m i g l i a v a i l p i ù s i n c e r o c o r d o g l i o e u n a s e n t i t a v i c i n a n z a i n q u e s t o m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .