R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " R i c e v e r e u n a d i a g n o s i d i S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) c a m b i a i m p r o v v i s a m e n t e l a t r a i e t t o r i a d i u n a v i t a , n o n s o l o p e r i l p a z i e n t e m a p e r l ’ i n t e r a f a m i g l i a . P e r q u e s t o i l p r i m o m e s s a g g i o d a t r a s m e t t e r e è c h i a r o : n e s s u n o d e v e s e n t i r s i s o l o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e F e d e r i c a C e r r i , n e u r o l o g a d e l C e n t r o C l i n i c o N e m o d i M i l a n o , c h e i n t e r v i e n e s u l l a v i d e o s e r i e " A c e n a c o n l a S l a " , p r o g e t t o p r o m o s s o d a A i s l a e S l a f o o d c o n i l c o n t r i b u t o s c i e n t i f i c o d e i C e n t r i c l i n i c i N e m o e i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i Z a m b o n , d i s p o n i b i l e d a l 2 8 g e n n a i o s u i s i t i d i A i s l a e S l a f o o d . " L a S l a è u n a m a l a t t i a c h e m e t t e o g n i g i o r n o a l l a p r o v a l e p i c c o l e a u t o n o m i e – s p i e g a C e r r i – : d a l l a f o r z a d i u n a m a n o a l r e s p i r o , f i n o a l l a v o c e . P r o p r i o p e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e u n a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c a p a c e d i a n t i c i p a r e l e t a p p e d e l l a m a l a t t i a e l e d i f f i c o l t à c h e i l p a z i e n t e i n c o n t r e r à n e l s u o p e r c o r s o d i v i t a " . L ’ o b i e t t i v o " è d i f e n d e r e o g n i s i n g o l a a u t o n o m i a , a n c h e l a p i ù p i c c o l a . S o n o q u e s t e a u t o n o m i e – s o t t o l i n e a l a n e u r o l o g a – c h e f a n n o l a q u o t i d i a n i t à e l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a . A c c a n t o a l l e c u r e c l i n i c h e , d i v e n t a c e n t r a l e l a r e t e s o c i a l e e l a f a m i g l i a . N e s s u n c e n t r o , d a s o l o , è s u f f i c i e n t e . L a v o r i a m o p e r c h é p a z i e n t i e c a r e g i v e r s i s e n t a n o p a r t e d i u n p e r c o r s o d i c u r a e n o n a b b a n d o n a t i d a v a n t i a u n a d i a g n o s i c o s ì p e s a n t e " . " C u r a r e l a S l a s i g n i f i c a a n c h e p r e n d e r s i c u r a d e l l e r e l a z i o n i - s o t t o l i n e a C e r r i - . L o s g u a r d o d e i p r o p r i c a r i , l a p o s s i b i l i t à d i r e s t a r e d e n t r o l a p r o p r i a v i t a , f a n n o p a r t e a p i e n o t i t o l o d e l l a t e r a p i a " . U n e s e m p i o c o n c r e t o è i l m o m e n t o d e l p a s t o , " c h e p e r i p a z i e n t i c o n S l a h a u n v a l o r e c h e v a b e n o l t r e l a n u t r i z i o n e . M a n g i a r e i n s i e m e n o n è s o l o n u t r i r s i : è m e m o r i a , c o n v i v i a l i t à , i d e n t i t à " . L a m a l a t t i a , p e r ò , s p e s s o c o m p r o m e t t e q u e s t o s p a z i o . C i r c a i l 3 0 % d e i p a z i e n t i p r e s e n t a d i f f i c o l t à d i d e g l u t i z i o n e g i à a l l ’ e s o r d i o d e i s i n t o m i e q u a s i t u t t i , n e l c o r s o d e l l a m a l a t t i a , p e r d o n o p r o g r e s s i v a m e n t e q u e s t a c a p a c i t à . " N o n s i t r a t t a s o l o d e l r i s c h i o d i a s p i r a z i o n i , i n f e z i o n i o p e r d i t a d i p e s o – c h i a r i s c e l a n e u r o l o g a – m a d e l f a t t o c h e s e d e r s i a t a v o l a p u ò d i v e n t a r e f a t i c o s o , i m b a r a z z a n t e , a c c o m p a g n a t o d a l l a p a u r a d i t o s s i r e o s o f f o c a r e d a v a n t i a g l i a l t r i . D a q u i i l r i s c h i o d i i s o l a m e n t o e u n i m p a t t o e m o t i v o s i g n i f i c a t i v o " . È i n q u e s t o c o n t e s t o c h e i l l a v o r o d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e t o r n a a e s s e r e d e c i s i v o : " v a l u t a z i o n e d e l l a d e g l u t i z i o n e , p i a n i n u t r i z i o n a l i p e r s o n a l i z z a t i , a d a t t a m e n t o d e l l e c o n s i s t e n z e e d e l l e r i c e t t e . L e p r e p a r a z i o n i d i c o n s i s t e n z a m o d i f i c a t a , s e b e n s t u d i a t e , p o s s o n o e s s e r e s i c u r e , b i l a n c i a t e d a l p u n t o d i v i s t a c a l o r i c o e p r o t e i c o m a a n c h e b u o n e , r i c o n o s c i b i l i e l e g a t e a l l a c u l t u r a a l i m e n t a r e d e l l a p e r s o n a " . I n a l t r e p a r o l e , c o n c l u d e C e r r i , " p o s s i a m o c a m b i a r e l a c o n s i s t e n z a d e l c i b o , m a n o n i l s i g n i f i c a t o d e l l o s t a r e a t a v o l a i n s i e m e . P e r u n a p e r s o n a c o n l a S l a , r e s t a r e s e d u t a a t a v o l a c o n l a p r o p r i a f a m i g l i a , a n c h e c o n t e m p i e c o n s i s t e n z e d i v e r s e , è u n a f o r m a d i t e r a p i a i n v i s i b i l e , m a e s t r e m a m e n t e p o t e n t e " c o n c l u d e .