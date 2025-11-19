R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ’ è p i ù t e m p o : a n c h e q u e s t ’ a n n o , i n I t a l i a c i s o n o s t a t e m e n o n a s c i t e d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , n o n o s t a n t e g l i s f o r z i t i t a n i c i d e l g o v e r n o c o n f e r m a t i a n c h e d a l l ’ a t t u a l e m a n o v r a d i b i l a n c i o , c h e v e d e s t a n z i a t i q u a s i 2 m i l i a r d i s u 1 9 p e r l a f a m i g l i a , p i ù a l t r i s o s t e g n i i n d i r e t t i c h e o r b i t a n o c o m u n q u e s u l l e g i o v a n i c o p p i e e s u l l ’ o c c u p a z i o n e g i o v a n i l e e f e m m i n i l e , c h e h a n n o r a g g i u n t o l i v e l l i r e c o r d " . C o s ì i n u n c o m u n i c a t o s t a m p a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " T u t t a v i a r e s t i a m o p e n u l t i m i a l m o n d o c o m e t a s s o d i c r e s c i t a - p r o s e g u e - l a s i t u a z i o n e n o n è g r a v e , è d r a m m a t i c a e s i p o r t a d i e t r o c o n s e g u e n z e c h e n o n s o n o s o l o c u l t u r a l i , m a e c o n o m i c h e e s o c i a l i , c i o è d e m o g r a f i c h e . L ’ a l l a r m e d u n q u e n o n è g e n e r a t o d a l l a c a r e n z a d i u n w e l f a r e d i s o s t e g n o a l l a n a t a l i t à , s u c u i s o n o s t a t i f a t t i a p p u n t o p a s s i i m p o r t a n t i a n c h e s e n o n d e f i n i t i v i , m a i m p a t t a s u l l ’ a s s o l u t a m a n c a n z a d i i n f o r m a z i o n e t r a i r a g a z z i d e l l ’ e t à d e l l a s t e r i l i t à e s u l l a p a u r a d i p r o m u o v e r e i v a l o r i u n i v e r s a l i d e l l a v i t a e d e l l a f a m i g l i a " . " I l c e n t r o d e s t r a s ì è d a t o p e r p r i o r i t à i l v a r o d i u n p i a n o s t r a o r d i n a r i o p e r l a n a t a l i t à e d e v e v i n c e r e l a s u a s f i d a , e n t r o l a f i n e d i q u e s t a l e g i s l a t u r a , i n v e r t e n d o l a c u r v a d e l l a d e n a t a l i t à . R a g i o n e v o l i m o t i v i p e r o r i e n t a r e q u o t a p a r t e d e l b i l a n c i o d e l l o S t a t o s u u n a n o n p i ù d i f f e r i b i l e c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e i n f o r m a z i o n e , c h e a f f i a n c h i e v a l o r i z z i g l i s f o r z i d e l g o v e r n o s u q u e s t a m a t e r i a c r i t i c a , u n o d e i f l a g e l l i d e l l ’ E u r o p a e d e l l ’ O c c i d e n t e . M a s o p r a t t u t t o d e l l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .