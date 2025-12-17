R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o s a r e n d e d a v v e r o s p e c i a l e u n r e g a l o d i N a t a l e ? G l i i t a l i a n i s e m b r a n o a v e r e l e i d e e c h i a r e , a n c h e s e n o n t u t t i s o n o d ' a c c o r d o . S e c o n d o l ' u l t i m o C o n s u m e r i n s i g h t r e p o r t d i A l i E x p r e s s , l o s h o p p i n g n a t a l i z i o n e l 2 0 2 5 è u n d e l i c a t o m i x d i i n t u i z i o n e , p r a t i c i t à e t r a d i z i o n i s e n z a t e m p o . I l r i t u a l e d e l l o s c a m b i o d e i r e g a l i r i m a n e s o l i d o : q u a s i d u e t e r z i d e g l i i t a l i a n i i n t e r v i s t a t i ( 6 4 % ) h a i n t e n z i o n e d i a c q u i s t a r e r e g a l i p e r l o s t e s s o n u m e r o d i p e r s o n e d e l l ' a n n o s c o r s o , a c o n f e r m a c h e l a d i m e n s i o n e e m o t i v a d e l N a t a l e n o n è c a m b i a t a , a n c h e s e l e a b i t u d i n i e i b u d g e t s i e v o l v o n o . L a r i c e r c a r i v e l a u n r i t r a t t o i n a s p e t t a t o d e g l i i t a l i a n i c h e f a n n o r e g a l i . U n q u a r t o s i d e s c r i v e c o m e “ p r a t i c o ” ( 2 5 % ) , s c e g l i e n d o r e g a l i u t i l i e d e s t i n a t i a d u r a r e , m e n t r e u n a p e r c e n t u a l e s i m i l e p r e f e r i s c e u n a p p r o c c i o p i ù i s t i n t i v o : d a l l o s h o p p e r s p o n t a n e o ( 1 4 % ) a l s e n t i m e n t a l e p r e m u r o s o ( 9 % ) , c o l u i c h e p a s s a i l t e m p o a c e r c a r e q u a l c o s a c h e s e m p l i c e m e n t e “ s e m b r a g i u s t o ” . C ' è a n c h e c h i o p t a p e r l a “ s c e l t a s i c u r a ” , q u e l l o c h e p r e f e r i s c e n o n r i s c h i a r e ( 1 1 % ) , e c h i a m a s o r p r e n d e r e g l i a l t r i ( 7 % ) . U n p i c c o l o m a c r e s c e n t e g r u p p o a f f e r m a d i a c q u i s t a r e i p r o p r i r e g a l i p r i n c i p a l m e n t e o n l i n e ( 6 % ) , u n s e g n a l e d i c o m e l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i s i a n o d i v e n t a t e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l a r i c e r c a d i i d e e . C i ò c i r i c o r d a c h e , i n I t a l i a , f a r e r e g a l i n o n è u n s e m p l i c e a c q u i s t o , m a u n t r a t t o d e l l a p e r s o n a l i t à . M a a n c h e c h i è e s p e r t o n e l f a r e r e g a l i a m m e t t e c h e n o n è s e m p r e f a c i l e . L a p a r t e p i ù d i f f i c i l e n o n è l o s h o p p i n g i n s é , m a l a p s i c o l o g i a c h e c ' è d i e t r o . L e p r i n c i p a l i p r e o c c u p a z i o n i d i c h i f a r e g a l i i n c l u d o n o c a p i r e c o s a p i a c e d a v v e r o a l l e p e r s o n e ( 3 1 % ) o c o s a d e s i d e r a n o ( 2 9 % ) e t r o v a r e q u a l c o s a d i u n i c o s e n z a s f o r a r e i l b u d g e t , u n a s f i d a c i t a t a d a o l t r e u n i t a l i a n o s u q u a t t r o ( 2 7 % ) . C ' è a n c h e i l t i m o r e c o n d i v i s o d i “ s b a g l i a r e ” , u n a s o r t a d i “ a n s i a f e s t i v a ” e s p r e s s a d a l 2 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , m e n t r e u n o s u c i n q u e h a d i f f i c o l t à p e r c h é n o n c o n o s c e a b b a s t a n z a b e n e i l d e s t i n a t a r i o ( 2 0 % ) . I n b r e v e : g l i i t a l i a n i v o g l i o n o f a r e u n b u o n r e g a l o – p e n s a t o , s i g n i f i c a t i v o – e l a p r e s s i o n e s i s e n t e . P a r a l l e l a m e n t e , g l i i t a l i a n i c o n t i n u a n o a c u s t o d i r e u n ’ i d e a d i N a t a l e c a l d a , f a m i l i a r e e p r o f o n d a m e n t e l e g a t a a l l a t r a d i z i o n e . L a m a g g i o r p a r t e d i c h i a r a d i p r e f e r i r e i p i a t t i n a t a l i z i c u c i n a t i i n c a s a ( 7 6 % ) , s t a r e a c a s a p i u t t o s t o c h e v i a g g i a r e ( 6 9 % ) e f e s t e g g i a r e i n c o m p a g n i a d i p o c h i i n t i m i ( 5 7 % ) . A n c h e i l s e m p l i c e g e s t o d i i n c a r t a r e i r e g a l i d i v e n t a u n p i c c o l o r i t u a l e : q u a s i l a m e t à ( 4 8 % ) a m a f a r l o d a s é , a g g i u n g e n d o u n t o c c o p e r s o n a l e p r i m a a n c o r a c h e i l r e g a l o a r r i v i s o t t o l ’ a l b e r o . L a p i a n i f i c a z i o n e f i n a n z i a r i a v a r i a a m p i a m e n t e . A l c u n i i n i z i a n o a m e t t e r e s o l d i d a p a r t e g i à t r a s e t t e m b r e e o t t o b r e ( 3 6 % c o m p l e s s i v a m e n t e ) , a l t r i s i a f f i d a n o a u n b u d g e t c h i a r o ( 4 3 % ) o v a n n o a c a c c i a d i o f f e r t e o n l i n e ( 3 7 % ) – m e n t r e u n q u a r t o d e g l i i t a l i a n i a m m e t t e d i n o n r i s p a r m i a r e a f f a t t o p e r i l N a t a l e ( 2 5 % ) , a b b r a c c i a n d o u n o s p i r i t o d e c i s a m e n t e p i ù “ l a s t - m i n u t e ” . U n g r u p p o p i ù r i s t r e t t o d i s t r i b u i s c e l o s f o r z o d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o , a c q u i s t a n d o r e g a l i i n a n t i c i p o ( 1 5 % ) o a c c a n t o n a n d o p i c c o l i r i s p a r m i d e d i c a t i ( 1 0 % ) , a d i m o s t r a z i o n e c h e p e r a l c u n e f a m i g l i e l a p i a n i f i c a z i o n e f i n a n z i a r i a è t r a d i z i o n e q u a n t o i l p r a n z o d e l l e f e s t e . C i ò c h e e m e r g e è u n P a e s e c h e v i v e l e f e s t i v i t à c o n c u o r e , m a a n c h e c o n s t r a t e g i a : m e n o r e g a l i , m a p i ù s i g n i f i c a t i v i ; a t t e n z i o n e a l v a l o r e ; s c e l t e c h e c o n t a n o . “ I r i s u l t a t i d i q u e s t ’ a n n o m o s t r a n o q u a n t o g l i i t a l i a n i t e n g a n o a f a r e i l r e g a l o g i u s t o , u n o c h e r i f l e t t a a t t e n z i o n e e a u t e n t i c i t à ” , h a d i c h i a r a t o S a r a Z h e n g , m a r k e t i n g d i r e c t o r p e r I t a l i a e S p a g n a d i A l i E x p r e s s . “ D a l l e s c e l t e p r a t i c h e a i g e s t i s p o n t a n e i , i r e g a l i d i N a t a l e r i m a n g o n o u n m o m e n t o i n c u i l e p e r s o n e e s p r i m o n o i l p r o p r i o a f f e t t o i n m o d i m o l t o p e r s o n a l i . L e p i a t t a f o r m e o n l i n e c o m e A l i E x p r e s s c o n t r i b u i s c o n o a s e m p l i f i c a r e q u e s t o p r o c e s s o , o f f r e n d o i s p i r a z i o n e a c h i u n q u e d e s i d e r i f a r e u n r e g a l o ” , h a c o n t i n u a t o .