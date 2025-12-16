R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n i l N a t a l e , i l c a l e n d a r i o i n d i c a u n a p a u s a d a l l e l e z i o n i s c o l a s t i c h e , m a i n f a m i g l i a n o n a r r i v a a u t o m a t i c a m e n t e l a c a l m a t a n t o d e s i d e r a t a d o p o m e s i d i a g e n d e p i e n e d i i m p e g n i , t r a s c a d e n z e d a r i s p e t t a r e , c a p r i c c i d a g e s t i r e e v o t i d a r e c u p e r a r e . S o t t o l ’ a l b e r o , s e n o n c i s i p r e p a r a a d e g u a t a m e n t e , s i r i s c h i a d i t r o v a r e d u e s e t t i m a n e c h e m e t t o n o a d u r a p r o v a l a r e l a z i o n e g e n i t o r i - f i g l i , p e r c h é i l v e r o p r o b l e m a n o n è i l t e m p o a d i s p o s i z i o n e , m a c o m e s i g e s t i s c e q u e l t e m p o i n s i e m e . I n I t a l i a , s e c o n d o u n r e c e n t e s o n d a g g i o c o m p a r a t i v o r e a l i z z a t o d a l l ’ i s t i t u t o E u m e t r a n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o ' P a r e n t s ' , q u a s i l a m e t à d e i g e n i t o r i ( 4 7 % ) n o n s i s e n t e a l l ’ a l t e z z a d e l p r o p r i o r u o l o e d u c a t i v o , u n i n d i c a t o r e d i c o m e s t r e s s , i m p e g n i e c a r i c o d i r e s p o n s a b i l i t à p o s s a n o i n f l u i r e n e g a t i v a m e n t e s u l l a p e r c e z i o n e d i s é e s u l l a q u a l i t à d e l t e m p o d e d i c a t o a i f i g l i . S i t u a z i o n e c o n f e r m a t a a n c h e d a l C i s f F a m i l y R e p o r t 2 0 2 5 , s e c o n d o c u i 6 i t a l i a n i s u 1 0 d i c h i a r a n o d i a v e r s o f f e r t o d i a n s i a o s t r e s s l o s c o r s o a n n o , c o n r i p e r c u s s i o n i i n e v i t a b i l i s u l l a p o s s i b i l i t à d i d e d i c a r e t e m p o d i q u a l i t à a l l a f a m i g l i a . C o s a p u ò s u c c e d e r e q u i n d i s e i l t e m p o d e l l e v a c a n z e n o n è n é s t r u t t u r a t o c o n s a p e v o l m e n t e n é l i b e r o d a v v e r o ? " N e i f i g l i p o s s o n o e s s e r c i r e g r e s s i o n i c o m p o r t a m e n t a l i ( c a p r i c c i , a t t e g g i a m e n t i d i s f i d a , g e l o s i e t r a f r a t e l l i , ) e d i f f i c o l t à a ' s t a c c a r e ' d a v v e r o d a l l a r o u t i n e t a l v o l t a a n s i o s a l e g a t a a l l a s c u o l a , e i l r i s c h i o è c h e a l r i e n t r o a g e n n a i o s i a n o a n c o r a p i ù s t a n c h i , c h e i r i s u l t a t i s c o l a s t i c i n o n b r i l l i n o , p e r c h é i l p e r i o d o n a t a l i z i o n o n è s e r v i t o a r i c a r i c a r s i d i e n t u s i a s m o e d e n e r g i e " , a f f e r m a F e d e r i c a C i c c a n t i , p e d a g o g i s t a , p e d a g o g i s t a c l i n i c o , m e d i a t r i c e f a m i l i a r e e a u t r i c e d i ' R e g o l e f a c i l i . G e n i t o r i f e l i c i ( e f i g l i a n c h e ) ' , e d i t o d a V a l l a r d i . " N e i g e n i t o r i , i n v e c e , s i p o s s o n o p r e s e n t a r e s e n s i d i c o l p a ( ' N o n s t o f a c e n d o a b b a s t a n z a ' ) , f r u s t r a z i o n e ( ' P e r c h é i m i e i f i g l i n o n r i e s c o n o a s t a r e b e n e i n s i e m e s e n z a l i t i g a r e ? ' ) e d e s a u r i m e n t o ( ' N o n v o g l i o p i ù s e n t i r p a r l a r e d i c o m p i t i ' ) . T u t t e s e n s a z i o n i c h e l e d o n o l ’ a u t o s t i m a e l a c a p a c i t à d i s e n t i r s i ' u n b r a v o g e n i t o r e ' e c h e s i r i p e r c u o t o n o n e l l e r e l a z i o n i i n f a m i g l i a : i l f i l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e s i a s s o t t i g l i a , i g e n i t o r i p a r l a n o s e m p r e e s o l o d i d o v e r i , p r e s t a z i o n i e c o m p o r t a m e n t i d a c o r r e g g e r e e i f i g l i s e n t o n o d i n o n e s s e r e a s c o l t a t i , c a p i t i e s i c o m p o r t a n o i n c e r t o m o d o s o l o p e r e v i t a r e r i m p r o v e r i e n o n p e r c h é c a p i s c o n o l ’ i m p o r t a n z a d i c o s t r u i r e u n d i a l o g o s i n c e r o c o n m a m m a e p a p à " . N e s s u n g e n i t o r e v u o l e r o v i n a r e l e v a c a n z e d e i f i g l i , m a n o n s e m p r e s a c o m e a f f r o n t a r e t u t t i q u e i g i o r n i d i v a c a n z a . C ’ è c h i r i e m p i e i l l o r o t e m p o d i i m p e g n i , p e r c h é v u o l e c h e n o n p e r d a n o i l r i t m o , c h e n o n s i a n n o i n o , c h e n o n t r a s c o r r a n o o r e e o r e p a r c h e g g i a t i d a v a n t i a u n v i d e o g i o c o e p e n s a c h e , a n c h e q u e s t a , s i a u n a f o r m a d i a m o r e e p r o t e z i o n e . C ’ è c h i , a l c o n t r a r i o , p u r n o n e s s e n d o n e g l i g e n t e , ' m o l l a l a p r e s a ' e l i l a s c i a l i b e r i d i d e c i d e r e c o s a f a r e d u r a n t e i l g i o r n o , e s p e s s o l o f a p e r s t a n c h e z z a e p e r c h é p e n s a s i a s a n o l a s c i a r l i s c e g l i e r e , a l m e n o q u a n d o n o n c ’ è s c u o l a . " N o n c ’ è u n c o m p o r t a m e n t o g i u s t o e u n o s b a g l i a t o . I n e n t r a m b i i c a s i , q u e l l a c h e d o v r e b b e e s s e r e u n ’ o c c a s i o n e p e r r a f f o r z a r e i l e g a m i i n f a m i g l i a d i v e n t a f o n t e d i s t r e s s , f r a i n t e n d i m e n t i e d i s t a n z e . N o n s i p r e t e n d o n o s a c r i f i c i e n o r m i e n o n s i r i c h i e d e d i d i v e n t a r e ' g e n i t o r i p e r f e t t i ' , m a s e m p l i c e m e n t e s i c h i e d e d i e s s e r e c o n s a p e v o l i d e l v a l o r e d e l t e m p o c o n d i v i s o . I l r e g a l o d i N a t a l e p i ù b e l l o , e s p e s s o p i ù d e s i d e r a t o , è g r a t u i t o e d è i l t e m p o i n s i e m e " , c o n t i n u a C i c c a n t i . " L e v a c a n z e n o n s o n o n é u n ’ e s t e n s i o n e d e l l a s c u o l a n é u n v u o t o d a r i e m p i r e . S o n o u n ’ o c c a s i o n e p e r r i s c o p r i r e c h e l a r e l a z i o n e g e n i t o r i - f i g l i è i m p o r t a n t e e c h e m i g l i o r a q u a n d o i l t e m p o è l e n t o , r i c c o d i a s c o l t o r e c i p r o c o e r i t u a l i i n s i e m e . C i s a r a n n o c o m u n q u e d i s c u s s i o n i , g i o r n a t e c a o t i c h e , m o m e n t i d i i n s o f f e r e n z a , m a i n v e s t i r e n e l v a l o r e d e l t e m p o r i p a g a a b r e v e e a l u n g o t e m i n e " . M a c o m e r i u s c i r c i t r a c o m p i t i e r e l a x ? E c c o 5 c o n s i g l i p r a t i c i d e l l a p e d a g o g i s t a p e r a f f r o n t a r e a l m e g l i o l e v a c a n z e d i N a t a l e i n f a m i g l i a . 1 ) N e g o z i a r e i c o m p i t i , c o n f r o n t a n d o s i s u t e m p i e m o d a l i t à . C o i n v o l g e r e i f i g l i n e l d e c i d e r e q u a n d o f a r e i c o m p i t i , c o m e d i s t r i b u i r l i n e i g i o r n i d i v a c a n z a l i f a s e n t i r e p a r t e a t t i v a e n o n s e m p l i c i e s e c u t o r i . I n q u e s t o m o d o p e r c e p i s c o n o v i c i n a n z a e a s c o l t o d e l l e l o r o p r e f e r e n z e e d e s i g e n z e . S e s e n t o n o c h e u n a d e c i s i o n e è a n c h e l o r o ( ' M i a l z o p r i m a a f a r e i c o m p i t i , c o s ì p o i h o i l p o m e r i g g i o l i b e r o ' ) s o n o p i ù p r o p e n s i a r i s p e t t a r l a e a p o r t a r l a a v a n t i i n a u t o n o m i a e v i v o n o q u e l l ’ i m p e g n o i n m o d o d i v e r s o r i s p e t t o a q u a n d o s o n o c o s t r e t t i a s e d e r s i a l l a s c r i v a n i a a l l e s e i d i s e r a d o p o u n a g i o r n a t a i n g i r o ( “ D o p o t u t t o i l d i v e r t i m e n t o d i o g g i , a d e s s o t i m e t t i a s t u d i a r e ” ) . U n a d e c i s i o n e c o n s a p e v o l e e c o n d i v i s a v i n c e s u u n o b b l i g o i m p o s t o . 2 ) P r o p o r r e p i c c o l i r i t u a l i c h e c r e a n o f i d u c i a . R i t a g l i a r s i m o m e n t i i n s i e m e s e n z a s g r i d a r e , c o n t r o l l a r e c h e s i a t u t t o p e r f e t t o o i n s e g n a r e q u a l c o s a a t u t t i i c o s t i , m a s t a r e i n s i e m e p e r i l s e m p l i c e p i a c e r e d i c o n d i v i d e r e t e m p o è u n o d e i m o d i p i ù e f f i c a c i p e r n u t r i r e i l l e g a m e c o n i f i g l i . C h e s i a u n a c e n a s e n z a t e l e f o n i ( n é d e i g e n i t o r i n é d e i f i g l i ) i n c u i p a r l a r e d i t u t t o t r a n n e c h e d i v o t i , c o m p i t i o m o d i d i f a r e , o u n a p a s s e g g i a t a f a t t a s o l o p e r i l p i a c e r e d i c a m m i n a r e u n o a c c a n t o a l l ’ a l t r o , s e n z a f r e t t a e s e n z a m e t e d a r a g g i u n g e r e o , a n c o r a , u n a m e r e n d a i n c u i s i a n o i f i g l i a c o n d u r r e l a c o n v e r s a z i o n e n o n è m a i t e m p o p e r s o . È i l t e m p o p i ù p r e z i o s o , q u e l l o i n c u i i l c e r v e l l o e i l c u o r e d i u n f i g l i o r e g i s t r a n o s e n s a z i o n i d i s i c u r e z z a , a t t e n z i o n e e a m o r e . S o n o p i c c o l i r i t u a l i c h e c o s t r u i s c o n o f i d u c i a , r a f f o r z a n o i l l e g a m e e f a n n o s e n t i r e i f i g l i a s c o l t a t i , m o l t o p i ù d i q u a l s i a s i s p i e g a z i o n e o l e z i o n e . 3 ) R i t a g l i a r s i m o m e n t i i n s i e m e . D i r e ' m i p i a c e r e b b e t r a s c o r r e r e d e l t e m p o c o n t e ' i n v e c e d i ' d e v i f i n i r e i c o m p i t i ' c a m b i a i l m e s s a g g i o t r a s m e s s o . N e l p r i m o c a s o n o n c ’ è i m p o s i z i o n e , n o n c ’ è g i u d i z i o , n o n c ’ è u n c o m p i t o d a p o r t a r e a t e r m i n e p e r m e r i t a r e l a p r e s e n z a d e i g e n i t o r i . C ’ è s e m p l i c e m e n t e u n a p r o p o s t a d i r e l a z i o n e . Q u a n d o i f i g l i s e n t o n o c h e i g e n i t o r i d e s i d e r a n o s t a r e c o n l o r o p e r c o m e s o n o , s e n z a d o v e r d i m o s t r a r e d i e s s e r e c o m e a l t r i v o r r e b b e r o , s i r i l a s s a n o , s o n o p i ù d i s p o n i b i l i a d a s c o l t a r e , a c o l l a b o r a r e e a m e t t e r s i i n g i o c o . L a l o r o m o t i v a z i o n e d i v e n t a p i ù f o r t e d i q u a l s i a s i r i m p r o v e r o o i m p o s i z i o n e . N o n s i u s a l a r e l a z i o n e g e n i t o r i - f i g l i p e r o t t e n e r e u n c o m p o r t a m e n t o , m a u n c o m p o r t a m e n t o p e r r a f f o r z a r e l a r e l a z i o n e . 4 ) R i s p e t t a r e i l b i s o g n o d e i f i g l i d i ' f a r e n i e n t e ' . D o r m i r e u n p o ’ d i p i ù , g i o c a r e s e n z a u n o s c o p o p r e c i s o , g i r o n z o l a r e a n n o i a t i f i n c h é n o n t r o v a n o d a s o l i q u a l c o s a d a f a r e n o n s o n o s p r e c o d i t e m p o , m a s p a z i p r e z i o s i i n c u i i l c e r v e l l o s i r i p o s a , s i r i o r g a n i z z a e r i t r o v a e q u i l i b r i o . Q u a n d o i g e n i t o r i p e r m e t t o n o q u e s t i m o m e n t i s e n z a v i v e r l i c o m e u n a m a n c a n z a d i d i s c i p l i n a o u n c e d i m e n t o , t r a s m e t t o n o u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e : i l r i p o s o n o n è u n p r e m i o , m a u n d i r i t t o . C o n c e d e r e l a l i b e r t à d i a n n o i a r s i , d i n o n e s s e r e s e m p r e p e r f o r m a n t i , d i p r e n d e r s i p a u s e s i g n i f i c a i n s e g n a r e l o r o a r i c o n o s c e r e i l o r o r i t m i , a d a s c o l t a r e i b i s o g n i d i c o r p o e m e n t e , e a c o s t r u i r e u n r a p p o r t o s a n o c o n l ’ e n e r g i a e i l t e m p o . I n u n m o n d o c h e s p i n g e a l f a r e , c o n c e d e r e i l l u s s o d e l n o n f a r e è u n o d e i p i ù b e i r e g a l i c h e u n g e n i t o r e p o s s a o f f r i r e . 5 ) P a r l a r e d e l l e v a c a n z e c o m e d i u n ' r e g a l o c o n d i v i s o ' , n o n c o m e d i u n i n t e r v a l l o . S e i g e n i t o r i d e s c r i v o n o l e v a c a n z e d i N a t a l e c o m e ' s e t t i m a n e f o r t u n a t e i n c u i p o s s i a m o s t a r e i n s i e m e s e n z a l a s o l i t a c o r s a q u o t i d i a n a ' , i f i g l i p e r c e p i s c o n o c h e q u e l t e m p o h a v a l o r e , c h e è a t t e s o e p r e z i o s o , e i l l o r o a t t e g g i a m e n t o d i v e n t a p i ù a p e r t o e s e r e n o . A l c o n t r a r i o , q u a n d o d i c o n o “ O r a v i r i p o s a t e e p o i a g e n n a i o s i r i c o m i n c i a c o n l e c o s e s e r i e ” , i l m e s s a g g i o c h e s i t r a s m e t t e è t u t t ’ a l t r o : i l t e m p o d e l l a f a m i g l i a p a s s a i n s e c o n d o p i a n o r i s p e t t o a s c u o l a , i m p e g n i e p r o d u t t i v i t à . È c o m e d i r e , a n c h e i n v o l o n t a r i a m e n t e , c h e l e v a c a n z e s o n o s o l o u n a p a r e n t e s i , n o n q u a l c o s a d i p r e z i o s o i n s é . V i v e r e l e v a c a n z e c o m e u n d o n o r e c i p r o c o , n o n c o m e u n a p a u s a o b b l i g a t a n e l r i t m o “ v e r o ” d e l l a v i t a , a i u t a i f i g l i a s e n t i r e c h e l a r e l a z i o n e e l a c o n d i v i s i o n e v a l g o n o q u a n t o ( s e n o n p i ù ) d e i r i s u l t a t i e d e g l i o b b l i g h i . È q u e s t o c h e d à s e n s o a l t e m p o i n s i e m e e c h e c o s t r u i s c e r i c o r d i c h e r e s t a n o .