R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e q u e s t ’ a n n o , p e r i l N a t a l e , l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a o s p i t a n e l l e s u e s a l e u n P r e s e p e s t o r i c o c o n c e s s o d a u n a p r e s t i g i o s a i s t i t u z i o n e m u s e a l e n a z i o n a l e . P e r i l 2 0 2 5 a l Q u i r i n a l e , n e l l a S a l a d e l M a p p a m o n d o , v e r r à e s p o s t a p a r t e d e l l a c o l l e z i o n e p r e s e p i a l e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , i m p o r t a n t e t e s t i m o n i a n z a f i g u r a t i v a d e l c o s t u m e e d e l l ’ a r t i g i a n a t o n a p o l e t a n o t r a S e t t e c e n t o e O t t o c e n t o . I l P r e s e p e i n m o s t r a è s t a t o r e a l i z z a t o s u i m p u l s o d i R e C a r l o d i B o r b o n e , e c u r a t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l a R e g i n a M a r i a A m a l i a d i S a s s o n i a c h e s c e g l i e v a p e r s o n a l m e n t e l e s t o f f e e p r o v v e d e v a a l l a c o n f e z i o n e d e l l e v e s t i d e i p a s t o r i , l a v o r a n d o v i n e l c o r s o d i t u t t o l ’ a n n o . L a t r a d i z i o n e i n a u g u r a t a d a R e C a r l o p r o s e g u ì c o n i s u o i s u c c e s s o r i e o g n i a n n o l ’ i n t e r a c o r t e n a p o l e t a n a e r a c o i n v o l t a n e l l ’ a l l e s t i m e n t o d e l P r e s e p e . O g n i p e r s o n a g g i o è u n ’ o p e r a d ’ a r t e , c u r a t a n e l m i n i m o d e t t a g l i o : l a t e s t a e g l i a r t i s o n o r e a l i z z a t i i n t e r r a c o t t a , g l i o c c h i i n v e t r o e i c o r p i d i s t o p p a e f i l d i f e r r o , t e c n i c a c h e l e r e n d e s n o d a b i l i . E c c e z i o n a l e l a v a r i e t à e l a q u a l i t à d e l l e v e s t i : t e s s u t i d i S a n L e u c i o r i c a m a t i c o n f i l i d ’ o r o e d ’ a r g e n t o , s e t a e r m i s i n o d i p r o v e n i e n z a o r i e n t a l e , v e l l u t i d i s e t a p e r l e g u a l d r a p p e . R a f f i n a t i s s i m i g l i a c c e s s o r i i n l e g n o , c u o i o , m a d r e p e r l a , a v o r i o , c e r a . L a c o m p l e s s i t à e i l p r e g i o d e l l e f i g u r e d e l P r e s e p e d i C a s e r t a t e s t i m o n i a n o l ’ a t t e n z i o n e c h e l a c o r t e n a p o l e t a n a d e d i c a v a a l l e a r t i d e c o r a t i v e , e i n p a r t i c o l a r e a l l a p r o d u z i o n e d i t e s s i l i , p e r i q u a l i C a s e r t a è c e n t r o d i e c c e l l e n z a f i n d a l S e t t e c e n t o . I l P r e s e p e s i p o t r à v e d e r e - a l l ’ i n t e r n o d e i p e r c o r s i d i v i s i t a d e l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e – s i n o a l 2 1 d i c e m b r e e d a l 9 g e n n a i o a l 2 f e b b r a i o , g i o r n o d e l l a ' c a n d e l o r a ' e d a t a f i n o a l l a q u a l e , t r a d i z i o n a l m e n t e , r i m a n e v a e s p o s t o a C a s e r t a .