R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - W e b u i l d , i n c o n s o r z i o , h a v i n t o u n c o n t r a t t o d a c i r c a 6 6 0 m i l i o n i d i e u r o d i v a l o r e t o t a l e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a p r i m a t r a t t a d e l L o t t o 1 d e l l a n u o v a L i n e a 1 0 d e l l a m e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i . I l l o t t o è p a r t e d i u n p i ù a m p i o p r o g e t t o c h e p r e v e d e u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o s t i m a t o d i o l t r e 3 , 1 m i l i a r d i d i e u r o , d e s t i n a t o a r i v o l u z i o n a r e l a m o b i l i t à n e l l ’ a r e a n o r d - o r i e n t a l e d e l l a c i t t à . L a L i n e a 1 0 s a r à d r i v e r l e s s e p e r m e t t e r à a r e g i m e a d o l t r e 4 0 0 . 0 0 0 c i t t a d i n i d i u s u f r u i r e d i u n c o l l e g a m e n t o r a p i d o e s o s t e n i b i l e c o n i l c e n t r o c i t t à e c o n l a r e t e d e l l ’ a l t a v e l o c i t à f e r r o v i a r i a . L o c o m u n i c a u n a n o t a d e l g r u p p o . C o n q u e s t a n u o v a a g g i u d i c a z i o n e W e b u i l d , a l l a g u i d a d e l c o n s o r z i o c h e r e a l i z z e r à i l L o t t o 1 d e l l a L i n e a 1 0 , r a f f o r z a i l s u o r u o l o n e l l o s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e d e l S u d I t a l i a d o v e s t a r e a l i z z a n d o 1 9 p r o g e t t i p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o a g g i u d i c a t o d i o l t r e 1 5 m i l i a r d i d i e u r o , c h e d a n n o o c c u p a z i o n e a 8 . 7 0 0 p e r s o n e , t r a d i r e t t i e t e r z i ( d a t o a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 ) , c o n 7 . 6 0 0 f o r n i t o r i d i r e t t i c o i n v o l t i d a i n i z i o l a v o r i . C o n o l t r e 8 9 0 k m d i m e t r o p o l i t a n e c o s t r u i t e n e l m o n d o , W e b u i l d s i c o n f e r m a l e a d e r g l o b a l e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e p e r l a m o b i l i t à u r b a n a . I n I t a l i a , i l G r u p p o c o n t i n u a a t r a s f o r m a r e i l v o l t o d e l l e g r a n d i c i t t à : a N a p o l i s o n o 2 1 l e s t a z i o n i r e a l i z z a t e o i n c o r s o , c o m p r e s e a l c u n e d e l l e i c o n i c h e ' S t a z i o n i d e l l ’ A r t e ' , m e n t r e a M i l a n o h a c o s t r u i t o l a M 4 c h e p e r m e t t e d i c o l l e g a r e i n s o l i 1 2 m i n u t i i l c e n t r o a l l ’ a e r o p o r t o d i L i n a t e . A R o m a , s o n o s t a t e d i r e c e n t e i n a u g u r a t e l e a r c h e o s t a z i o n i C o l o s s e o / F o r i I m p e r i a l i e P o r t a M e t r o n i a s u l l a L i n e a C : l a p r i m a t r a t t a d r i v e r l e s s d e l l a C a p i t a l e c h e , g r a z i e a l r e c u p e r o d e i r e p e r t i a r c h e o l o g i c i e m e r s i d u r a n t e g l i s c a v i , c o n i u g a i n n o v a z i o n e i n f r a s t r u t t u r a l e e v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e . I l m a x i - p r o g e t t o d e l l a L i n e a 1 0 d e l l a m e t r o d i N a p o l i , r e a l i z z a t o i n s i n e r g i a t r a C o m u n e d i N a p o l i e R e g i o n e C a m p a n i a ( c o n E a v i n q u a l i t à d i s o g g e t t o a t t u a t o r e ) , r i c o r d a l a n o t a , è t r a l e o p e r e p i ù s t r a t e g i c h e p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e d e l M e z z o g i o r n o e p e r m e t t e r à d i c o l l e g a r e i l c e n t r o d e l l a c i t t à c o n l a s t a z i o n e A v N a p o l i - A f r a g o l a , g i à r e a l i z z a t a d a l G r u p p o W e b u i l d , d e s t i n a t a a d i v e n t a r e h u b s t r a t e g i c o p e r i l c o l l e g a m e n t o t r a N o r d e S u d I t a l i a e t r a i l s i s t e m a d i t r a s p o r t i r e g i o n a l e e n a z i o n a l e . I l L o t t o 1 , i l l u s t r a l a n o t a n e l d e t t a g l i o , r i g u a r d a l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a e l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e o p e r e c i v i l i d e l l a L i n e a 1 0 c h e s a r a n n o e s e g u i t e p e r f a s i . L ’ a p p a l t o p r e v e d e i n f a t t i c i r c a 6 6 0 m i l i o n i d i e u r o , g i à a g g i u d i c a t i , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a p r i m a t r a t t a d i 6 , 5 k m ( F a s e 1 A ) e i l d i r i t t o i n e s c l u s i v a a r e a l i z z a r e u l t e r i o r i o p e r e , i n a t t e s a d i f i n a n z i a m e n t o , f i n o a d u n v a l o r e t o t a l e d i o l t r e 1 , 7 m i l i a r d i d i e u r o p e r i l f u t u r o c o m p l e t a m e n t o d e l l a l i n e a . P e r l a r e a l i z z a z i o n e d e i l a v o r i d e l l a F a s e 1 A s i s t i m a s a r a n n o c r e a t i f i n o a 7 0 0 p o s t i d i l a v o r o , t r a p e r s o n a l e d i r e t t o e d i t e r z i , c h e p o t r a n n o a r r i v a r e f i n o a 1 . 5 0 0 c o n i l f u t u r o c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ o p e r a . I l c o n s o r z i o c h e s i è a g g i u d i c a t o i l a v o r i è c o m p o s t o , o l t r e c h e d a W e b u i l d , d a E t e r i a C o n s o r z i o S t a b i l e , C o s t r u i r e , I c m e M . N . M e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i . I l t r a c c i a t o d e l l a L i n e a 1 0 , l u n g o c o m p l e s s i v a m e n t e c i r c a 1 4 k m d a l l a S t a z i o n e A v N a p o l i - A f r a g o l a f i n o a l l a S t a z i o n e P r i n c i p e U m b e r t o , s a r à r e a l i z z a t o q u a s i i n t e r a m e n t e i n s o t t e r r a n e o , c o n g a l l e r i e s c a v a t e i n p a r t e c o n m e t o d o t r a d i z i o n a l e e i n p a r t e c o n l ’ i m p i e g o d i T b m ( T u n n e l B o r i n g M a c h i n e ) . N e l l ’ a m b i t o d e l l ’ a p p a l t o , i l a v o r i d e l l a F a s e 1 A a t t r a v e r s e r a n n o i c o m u n i d i A f r a g o l a , C a s o r i a , C a s a v a t o r e e N a p o l i , c o n 7 s t a z i o n i d i c u i 3 d a r e a l i z z a r e c o m p l e t e ( D i V i t t o r i o , C a s o r i a C e n t r o , A f r a g o l a ) e 4 d a r e a l i z z a r e i n q u e s t a p r i m a f a s e s o l o i n p a r t e ( C a s a v a t o r e S a n P i e t r o , C a s o r i a C a s a v a t o r e , C a s o r i a A f r a g o l a , A f r a g o l a G a r i b a l d i ) . N e l c o m p l e t a m e n t o d e l l a l i n e a r i e n t r a i n v e c e l a r e a l i z z a z i o n e d i u l t e r i o r i 7 , 3 k m e 5 s t a z i o n i , l ’ u l t i m a z i o n e d e l l e 4 s t a z i o n i a v v i a t e n e l l a F a s e 1 A e a l t r e o p e r e c o n n e s s e t r a c u i l a c o s t r u z i o n e d i u n n u o v o p a r c h e g g i o d i i n t e r s c a m b i o a s e r v i z i o d e l l a s t a z i o n e A v N a p o l i - A f r a g o l a . L e s t a z i o n i , 1 2 i n t u t t o p e r l ’ i n t e r o m a x i - p r o g e t t o , s a r a n n o r e a l i z z a t e r i d u c e n d o l ’ i m p a t t o d e i l a v o r i s u l t e s s u t o u r b a n o e l e o p e r e r a g g i u n g e r a n n o u n a p r o f o n d i t à f i n o a 4 5 m e t r i , c o n g a l l e r i e d a l d i a m e t r o i n t e r n o d i 8 , 6 m e t r i . L a L i n e a 1 0 , c h e s e r v i r à d i v e r s i c o m u n i d e n s a m e n t e p o p o l a t i d e l l ' h i n t e r l a n d n a p o l e t a n o e d a r à c e n t r a l i t à a q u a r t i e r i a d o g g i n o n s e r v i t i d a l l a r e t e m e t r o p o l i t a n a , d i v e n t e r à u n n u o v o f o n d a m e n t a l e t a s s e l l o d e l s i s t e m a d i t r a s p o r t o p u b b l i c o c i t t a d i n o g r a z i e a n u o v i n o d i d i i n t e r s c a m b i o l e L i n e e 1 , 2 e 1 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i e c o n l a F e r r o v i a C i r c u m v e s u v i a n a . I l p r o g e t t o c o n s o l i d a i l r u o l o d i W e b u i l d n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a m o b i l i t à i n C a m p a n i a , d o v e i l G r u p p o è p r e s e n t e d a g l i a n n i ‘ 8 0 c o n o p e r e s i m b o l o g i à r e a l i z z a t e c o m e l a s t a z i o n e A v N a p o l i - A f r a g o l a . A t t u a l m e n t e W e b u i l d è i m p e g n a t a s u q u a t t r o l o t t i d e l l a L i n e a A v / A c N a p o l i - B a r i e s u l l o t t o 1 A d e l l a L i n e a A v / A c S a l e r n o - R e g g i o C a l a b r i a , t a s s e l l i f o n d a m e n t a l i p e r i l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e n e l M e z z o g i o r n o e p a r t e i n t e g r a n t e d e l C o r r i d o i o S c a n d i n a v o - M e d i t e r r a n e o d e l l a r e t e T e n - T p e r l a c o n n e s s i o n e d e l S u d d e l l a p e n i s o l a c o n i l N o r d I t a l i a e l ’ E u r o p a .