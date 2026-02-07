R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , l a s o l i d a r i e t à e l a v i c i n a n z a m i a p e r s o n a l e e d i t u t t a l a c o m u n i t à d e l P d p e r l e o f f e s e m i n a c c i o s e r i c e v u t e o g g i . C o m e s e m p r e c o n d a n n i a m o c o n f o r z a l e m a n i f e s t a z i o n i c h e i n c i t a n o a l l a v i o l e n z a e d e s c o n o d a l l a n o r m a l e e s a l u t a r e d i a l e t t i c a d e m o c r a t i c a . S o s t e n i a m o l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i N a p o l i c h e s t a f a c e n d o u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o p e r l a c i t t à e p e r B a g n o l i e n e d i f e n d i a m o l ’ i m p e g n o . C a r o G a e t a n o , s i a m o c o n t e , v a i a v a n t i p e r r e n d e r e s e m p r e p i ù N a p o l i l a c i t t à c h e m e r i t a d i e s s e r e ” . C o s ì , i n u n a n o t a , l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n a p r o p o s i t o d e l l e s c r i t t e a B a g n o l i c o n t r o i l s i n d a c o G a e t a n o M a n f r e d i i n o c c a s i o n e d e l c o r t e o c o n t r o l ' A m e r i c a ' s C u p .