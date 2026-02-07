R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " È u n g e s t o g r a v e e i n a c c e t t a b i l e , c h e c o l p i s c e n o n s o l o i l p r i m o c i t t a d i n o d i N a p o l i m a i p r i n c i p i d i l e g a l i t à e c o n v i v e n z a c i v i l e . O g n i f o r m a d i i n t i m i d a z i o n e v a r e s p i n t a c o n d e t e r m i n a z i o n e . A l s i n d a c o M a n f r e d i a r r i v i l a m i a p i e n a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à " . L o h a d i c h i a r a t o E d m o n d o C i r i e l l i , v i c e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e c a p o d e l l ' o p p o s i z i o n e i n R e g i o n e C a m p a n i a .