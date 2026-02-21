N a p o l i , 2 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n p r o f o n d o d o l o r e l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r a d e i C o l l i c o m u n i c a c h e q u e s t a m a t t i n a , s a b a t o 2 1 f e b b r a i o 2 0 2 6 , i l p i c c o l o p a z i e n t e s o t t o p o s t o a t r a p i a n t o i n d a t a 2 3 d i c e m b r e 2 0 2 5 è d e c e d u t o a s e g u i t o d i u n i m p r o v v i s o e i r r e v e r s i b i l e p e g g i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i c l i n i c h e . L a D i r e z i o n e S t r a t e g i c a , i n s i e m e a t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e n o n , e s p r i m e i l p i ù s e n t i t o c o r d o g l i o e s i s t r i n g e c o n r i s p e t t o e c o m m o s s a p a r t e c i p a z i o n e a l l a f a m i g l i a i n q u e s t o m o m e n t o d i i m m e n s o d o l o r e " . L o s i l e g g e n e l l a n o t a d e l l ' O s p e d a l e d e i C o l l i .