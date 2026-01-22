( A d n k r o n o s ) - I s e r v i z i d i e m e r g e n z a i n N u o v a Z e l a n d a s o n o a l l a r i c e r c a d i d i v e r s e p e r s o n e , t r a c u i u n a b a m b i n a , c h e s i r i t i e n e d i s p e r s o d o p o c h e u n a f r a n a h a c o l p i t o u n c a m p e g g i o d u r a n t e l e t e m p e s t e c h e h a n n o c a u s a t o d a n n i i n g e n t i i n t u t t a l ' I s o l a d e l N o r d . I l m i n i s t r o p e r l e e m e r g e n z e M a r k M i t c h e l l h a d i c h i a r a t o a R n z c h e a l c u n e p a r t i d e l l a c o s t a o r i e n t a l e s e m b r a v a n o " u n a z o n a d i g u e r r a " , c o n e l i c o t t e r i s c h i e r a t i p e r s a l v a r e l e f a m i g l i e c h e s i r i p a r a v a n o s u i t e t t i d a l l e i n o n d a z i o n i e s t a t i d i e m e r g e n z a l o c a l i d i c h i a r a t i i n c i n q u e r e g i o n i d e l N o r t h l a n d e d e l l ' E a s t C a p e a c a u s a d i g i o r n i d i p i o g g e t o r r e n z i a l i d a r e c o r d . L a f r a n a s i è a b b a t t u t a s t a m a t t i n a s u u n c a m p e g g i o n e l l a l o c a l i t à t u r i s t i c a d i M o u n t M a u n g a n u i , s u l l a c o s t a o r i e n t a l e . M i t c h e l l h a c o n f e r m a t o c h e t r a i d i s p e r s i c ' e r a a n c h e u n a b a m b i n a . " A l m o m e n t o è u n a q u e s t i o n e d e l i c a t a e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e " , h a a f f e r m a t o . " T u t t i s t a n n o l a v o r a n d o a l m a s s i m o p e r o t t e n e r e l a m i g l i o r e s o l u z i o n e p o s s i b i l e , m a n o n c ' è d u b b i o c h e s i t r a t t i d i u n a s i t u a z i o n e m o l t o d i f f i c i l e e i m p e g n a t i v a " . W i l l i a m P i k e , p o r t a v o c e d i F i r e a n d E m e r g e n c y N Z , h a a f f e r m a t o c h e l e p r i m e p e r s o n e g i u n t e s u l p o s t o h a n n o s e n t i t o d e l l e r i c h i e s t e d i a i u t o p r o v e n i r e d a s o t t o l a t e r r a f r a n a t a . " A l c u n i c i t t a d i n i . . . h a n n o c e r c a t o d i e n t r a r e t r a l e m a c e r i e e h a n n o s e n t i t o a l c u n e v o c i " , h a a f f e r m a t o . " L a n o s t r a p r i m a s q u a d r a a n t i n c e n d i o è a r r i v a t a e h a s e n t i t o l e s t e s s e c o s e " . L e r i p r e s e d a l M o n t e M a u n g a n u i h a n n o m o s t r a t o c a m p e r r o v e s c i a t i e a l b e r i a b b a t t u t i . T e s t i m o n i h a n n o r i f e r i t o a i n o t i z i a r i l o c a l i d i a v e r s e n t i t o u n r u m o r e i n c r e d i b i l m e n t e f o r t e p r i m a d i v e d e r e u n ' a m p i a f e t t a d i c o l l i n a c o l p i r e i l c a m p e g g i o . A l i s t e r M c H a r d y , u n p e s c a t o r e c h e s i t r o v a v a n e l l e v i c i n a n z e , h a r a c c o n t a t o a l N z H e r a l d d i a v e r s e n t i t o " u n r o m b o d i t u o n i e u n o s c h i a n t o d i a l b e r i " , p r i m a d i a l z a r e l o s g u a r d o e v e d e r e " l ' i n t e r a c o l l i n a c e d e r e " . " C ' e r a n o p e r s o n e c h e c o r r e v a n o e u r l a v a n o e h o v i s t o a l t r e p e r s o n e v e n i r e t r a v o l t e . C i s o n o p e r s o n e i n t r a p p o l a t e " , h a d e t t o .