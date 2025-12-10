M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a r c a r a p p r e s e n t a o l t r e d u e t e r z i d e l l a q u o t a d i m e r c a t o i n I t a l i a , m a d e v e i n e v i t a b i l m e n t e f a r e i c o n t i c o n l a r i d u z i o n e d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o a v v e n u t a i n m o d o p a r t i c o l a r e n e g l i u l t i m i a n n i . R i t e n i a m o c h e l a c r e s c i t a d e i s a l a r i , l a r i p r e s a e c o n o m i c a e l a d i m i n u z i o n e d e l l ’ i n f l a z i o n e - g i à o g g i i n c o r s o - p e r m e t t e r a n n o d i r i p o r t a r e u n p o ’ d i d e n a r o n e l l e t a s c h e d e i c i t t a d i n i ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i C e n t r o m a r c a , F r a n c e s c o M u t t i , p a r t e c i p a n d o o g g i a M i l a n o a l l ’ i n c o n t r o a n n u a l e c o n i g i o r n a l i s t i p e r i l l u s t r a r e c o n s i d e r a z i o n i e d a t i r a c c o l t i d a l l ’ a s s o c i a z i o n e s u l l e d i n a m i c h e e s u l l e p r o s p e t t i v e 2 0 2 6 d e l l ’ e c o n o m i a , d e l c o m p a r t o d e l l a r g o c o n s u m o e d e l l ’ i n d u s t r i a d i m a r c a . I n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a “ r i s t r e t t e z z e i m p o r t a n t i i n t e r m i n i d i m a n o v r a d i b i l a n c i o - o s s e r v a M u t t i - l ’ I t a l i a s t a g u a d a g n a n d o c o s t a n t e m e n t e c r e d i b i l i t à a l i v e l l o e u r o p e o ” . P e r i l p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e “ s e r v e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a p e r r e c u p e r a r e e f f i c i e n z a e c o n t i n u a r e a e s s e r e i l P a e s e d e l l a g r a n d e e c c e l l e n z a . E l ’ e c c e l l e n z a - s o t t o l i n e a - s i e s p r i m e i n e v i t a b i l m e n t e a t t r a v e r s o l a m a r c a ” . M a c o m e a t t u a r e l e d i r e t t r i c i d i s v i l u p p o i n d i c a t e ? “ L ’ e c c e l l e n z a d e v e e s s e r e c o m p e t i t i v a e s o s t e n u t a d a u n q u a d r o r e g o l a t o r i o c h i a r o , s e m p l i c e e o r d i n a t o , c h e g a r a n t i s c a c o r r e t t e z z a c o m p e t i t i v a e t u t e l i l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e ” , a f f e r m a M u t t i . I l p r e s i d e n t e r i b a d i s c e l ’ i m p o r t a n z a d e l l e a z i e n d e d i m a r c a , “ r e a l t à c h e , o l t r e a g e n e r a r e v a l o r e , s o n o e s s e n z i a l i p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a P a e s e ” . “ C o m e f i l i e r a - a g g i u n g e - s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i u n a s e r i e d i p r o p o s t e p e r o t t i m i z z a r e u l t e r i o r m e n t e a l c u n e a r e e c o m p e t i t i v e . I b e n i d i l a r g o c o n s u m o h a n n o d i m o s t r a t o u n a g r a n d e c a p a c i t à d i m a n t e n e r e u n b a s s o i m p a t t o i n f l a z i o n i s t i c o . D o p o i l p i c c o t r a v o l g e n t e d e l 2 0 2 2 , è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i i n d i v i d u a r e , n e l l e r e l a z i o n i t r a l e p a r t i , s p a z i d i m i g l i o r a m e n t o p r e - c o m p e t i t i v o ” . I n q u e s t ’ o t t i c a , l ’ a s s o c i a z i o n e h a “ p r e s e n t a t o 1 4 p u n t i a l G o v e r n o c h e c o n s e n t i r a n n o d i o t t e n e r e m i g l i o r a m e n t i i n t e r m i n i d i e f f i c i e n z a - r i f e r i s c e M u t t i - S i v a d a l l a t o t a l e d i g i t a l i z z a z i o n e d e i d o c u m e n t i a l l a r i d u z i o n e d e l l e r e g o l a m e n t a z i o n i , f i n o a i n t e r v e n t i c h e p o s s o n o i n c i d e r e s u l l a l o g i s t i c a , a f f i n c h é t u t t o s i a o t t i m i z z a t o e s i p o s s a n o o f f r i r e p r o d o t t i d i e c c e l l e n z a c o n u n c o s t o l e g g e r m e n t e i n f e r i o r e p e r i c o n s u m a t o r i ” , c o n c l u d e .