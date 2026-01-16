R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l a s c o m p a r s a d i T o n y D a l l a r a s e n e v a u n a l t r o p e z z o i m p o r t a n t e d e l l a s t o r i a d e l l a m u s i c a i t a l i a n a e d e l l a n o s t r a v i t a . C o m e p r i m a e R o m a n t i c a : l e s u e i n t e r p r e t a z i o n i h a n n o s e g n a t o g l i a n n i s e s s a n t a , a c c o m p a g n a n d o s o g n i , a m o r i e s p e r a n z e d i u n P a e s e c h e c a m b i a v a . T o n y D a l l a r a è s t a t o u n p r e c u r s o r e : u n o s t i l e n u o v o , u n a v o c e i m m e d i a t a m e n t e r i c o n o s c i b i l e , u n m o d o d i c a n t a r e c h e h a a p e r t o l a s t r a d a a u n ’ i n t e r a g e n e r a z i o n e . O g g i i l s u o a d d i o s i a g g i u n g e a q u e l l o d i t a n t i p r o t a g o n i s t i d i u n ’ e p o c a c h e c i h a r e g a l a t o b e l l e z z a , m u s i c a e l i b e r t à . U n p r o t a g o n i s t a c h e n o n h a a v u t o u n a “ s e c o n d a v i t a ” s o t t o i r i f l e t t o r i c o m e O r n e l l a V a n o n i , r i m a s t a s u l l a s c e n a f i n o a l l ’ u l t i m o . È u n d i s p i a c e r e p r o f o n d o . S e n e v a n n o , u n o d o p o l ’ a l t r o , g l i a r t i s t i d e l b o o m e c o n o m i c o ; r e s t a p e r ò u n p a t r i m o n i o d i e m o z i o n i c h e c o n t i n u a a p a r l a r e a t u t t i n o i " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .