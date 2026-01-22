R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ A p p r e n d i a m o d a l l a p u b b l i c a z i o n e s u l s i t o d e l M i C c h e i l m i n i s t r o G i u l i è s t a t o a c c o m p a g n a t o p e r l a n o m i n a n e l C d a d e i M u s e i s t a t a l i d e l l a r e g i o n e A b r u z z o d i u n a c a n d i d a t a b o c c i a t a d a g l i e l e t t o r i a l l e u l t i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i c o n M a r s i l i o , o g g i p r o b a b i l m e n t e r i c h i e d e n t e e r i c o n o s c e n t e " . C o s ì u n a n o t a d e l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o L u c i a n o D ’ A l f o n s o . " U n a s c e l t a c h e a p p a r e c o m e u n a r i c o m p e n s a p o l i t i c a e c h e s c o n c e r t a , a n c h e a l l a l u c e d i p r e c e d e n t i n o t i a l l e c r o n a c h e , c o m e l a g e s t i o n e d i u n i s t i t u t o s c o l a s t i c o i n c u i a g l i s t u d e n t i v e n i v a i m p o s t o d i c a n t a r e F a c c e t t a n e r a . U n a d e c i s i o n e c h e n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a i s o l a t a , m a c h e s i i n s e r i s c e i n u n s i s t e m a d i p o t e r e a v a l l a t o e s o s t e n u t o d a l p r e s i d e n t e M a r s i l i o , c h e c o n t i n u a a c a u s a r e – s e n o n a p r o m u o v e r e d a p r o t a g o n i s t a – s c e l t e s p r e g i u d i c a t e e d i c h i a r a m a t r i c e p a r t i t i c a n e l l a g e s t i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e " . " C o n q u a l e c r i t e r i o i l m i n i s t r o c o n t i n u a a c o n s e n t i r e l ’ o c c u p a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i c o n e s p o n e n t i d e l p r o p r i o p a r t i t o , t r a s f o r m a n d o i n c a r i c h i d i p r e s t i g i o i n p a r c h e g g i p e r c a n d i d a t i b o c c i a t i e f i g u r e i d e o l o g i c a m e n t e s e g n a t e e d i s c u t i b i l i ? I l t u t t o a v v i e n e n e l l ’ a n n o i n c u i l ’ I t a l i a e l ’ A b r u z z o c e l e b r a n o L ’ A q u i l a C a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a C u l t u r a , u n a p p u n t a m e n t o c h e m e r i t e r e b b e c o m p e t e n z a , a u t o n o m i a e u n a n e t t a d i s t a n z a d a n o s t a l g i e c h e l ’ I t a l i a d e m o c r a t i c a d o v r e b b e a v e r d e f i n i t i v a m e n t e s e p o l t o . Q u e s t e n o m i n e n o n f a n n o b e n e n é a l l a c u l t u r a a b r u z z e s e n é a q u e l l a i t a l i a n a ” . D a l l a d i r e t t a i n t e r e s s a t a , L a u r a D ' a m b o s i o , a r r i v a l a r e p l i c a : " R e s p i n g o c o n f e r m e z z a l e d i f f a m a z i o n i d i c u i d a a n n i o r m a i s o n o v i t t i m a . N o n s o n o m a i s t a t a p r o t a g o n i s t a d e i f a t t i c h e m i a t t r i b u i s c o n o . T r o v o v e r g o g n o s o c h e u n S e n a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a s i d o c u m e n t i s u I n t e r n e t . T r o v o a n c o r a p i ù o f f e n s i v o d e l l a d e m o c r a z i a c h e u n a u t o r e v o l e q u o t i d i a n o s c r i v a q u e s t e i n v e n z i o n i s e n z a p r i m a a p p u r a r e l a v e r i t à , c o n t r o q u a l s i a s i d e o n t o l o g i a p r o f e s s i o n a l e . L a s o l i t a m o s s a p o l i t i c a e s t r u m e n t a l e p r o p r i a d i c h i n o n h a a r g o m e n t i p e r r i b a l t a r e u n a r e a l t à c h e l i v e d e p e r d e n t i o v u n q u e . C o n t i n u e r ò a s v o l g e r e c o n i m p e g n o , s e r i e t à e r i s p e t t o i l m i o i n c a r i c o , m e t t e n d o a l c e n t r o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a c u l t u r a e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , c o m e h o s e m p r e f a t t o " . D ' A m b r o s i o r i c o r d a l ' e p i s o d i o c u i f a r i f e r i m e n t o D ' A l f o n s o , a v v e n u t o n e l 2 0 2 3 n e l l ' i s t i t u t o s c o l a s t i c o d i N e r e t o , i n p r o v i n c i a d i T e r a m o , d i c u i è p r e s i d e , " q u a n d o u n a d o c e n t e a n d ò p e r u n a l e z i o n e s u l l a s t o r i a l o c a l e , i n p a r t i c o l a r e l a s t o r i a d e g l i a n n i V e n t i , a f a r e u n a l e z i o n e n e l l a q u i n t a p r i m a r i a . L ì p a r t ì u n v i d e o , n o n s o s e a c c i d e n t a l m e n t e , c o n ' F a c c e t t a n e r a ' . M a d o p o i d o v u t i c h i a r i m e n t i c o n i g e n i t o r i t u t t o r i e n t r ò . I o f a c c i o l a p r e s i d e e n o n v a d o n e l l e c l a s s i n é a f a r e l e z i o n i n é a c a n t a r e , m a c o n t i n u a n o a s t r u m e n t a l i z z a r e q u e s t a s t o r i a " , c o n c l u d e l a p r e s i d e c h e d a l 2 0 1 6 c o l l a b o r a c o n l ' A n p i .