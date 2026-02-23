R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C r e d i a m o c h e u n s i s t e m a s a n i t a r i o " c o n a l l ' i n t e r n o " d i p e n d e n t i c o m p e t e n t i s u l l e n u o v e t e c n o l o g i e p o s s a u s u f r u i r e a l m e g l i o d i q u e s t e i n n o v a z i o n i e p o r t a r l e a m i s u r a d i p a z i e n t e , f a c e n d o n e i l m i g l i o r u t i l i z z o p o s s i b i l e " . C o s ì J a c o p o M u r z i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o J o h n s o n & J o h n s o n I n n o v a t i v e M e d i c i n e I t a l i a , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' , l a n c i a t o d a l l a f a r m a c e u t i c a e M i c r o s o f t I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e M o n d o d i g i t a l e E t s . S i t r a t t a d i u n p r o g r a m m a n a z i o n a l e f o r m a t i v o c h e h a l ' o b i e t t i v o d i r i d e f i n i r e i l r a p p o r t o t r a p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s a n i t à d i g i t a l e . L ' o b i e t t i v o è a v e r e " u n s i s t e m a s a n i t a r i o c h e p o s s a e s s e r e s e m p r e p i ù m o d e r n o e s o s t e n i b i l e , a l t e m p o s t e s s o . C i a s p e t t i a m o - a g g i u n g e - c h e i l p r o g e t t o p o s s a c o s t i t u i r e u n p r i m o s e m e m o l t o i m p o r t a n t e d i c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o s u t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l e n u o v e t e c n o l o g i e e l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o " .