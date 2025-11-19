R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P r o d u c i a m o p i ù d i 8 , 5 m i l i o n i d i s c a t o l e e a b b i a m o d a s e m p r e s e n t i t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i n o n d e m a n d a r e l a g e s t i o n e d e l r i f i u t o a i n o s t r i c l i e n t i . È n a t o q u i n d i i l L o g i s t a G r e e n b o x , c h e è u n a s c a t o l a c h e p u ò e s s e r e r i u t i l i z z a t a " . C i ò a v v i e n e " g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d e l c l i e n t e f i n a l e c h e a g i s c e c o m e p a r t e a t t i v a d e l p r o c e s s o , r i p i e g a n d o l a s c a t o l a e r i c o n s e g n a n d o l a l a s e t t i m a n a s u c c e s s i v a a i n o s t r i h u b . Q u e s t o p u ò a v v e n i r e f i n o a 4 - 5 v o l t e p e r o g n i s c a t o l a " . L o h a d e t t o G i a m p a o l o M o n t e s a n o , N e t w o r k d i r e c t o r L o g i s t a , i n t e r v e n e n d o a l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " Q u a n d o r i c e v i a m o l a s c a t o l a v e r i f i c h i a m o c h e s i a r i u t i l i z z a b i l e , e s e n o n l o è l a i n s e r i a m o i n u n c i r c u i t o d i r i c i c l o " , s p i e g a M o n t e s a n o . " È u n p r o g e t t o p a r t i t o n e l 2 0 1 5 c h e s i è m i g l i o r a t o n e l t e m p o , g r a z i e a l s i s t e m a d i t r a c c i a b i l i t à e m o n i t o r a g g i o d i c u i t u t t a l a f i l i e r a n e t r a e b e n e f i c i o : i n o s t r i c l i e n t i d a l 2 0 2 3 h a n n o i n c e n t i v i i n b a s e a q u a n t e s c a t o l e r e s t i t u i s c o n o " , c o n c l u d e .