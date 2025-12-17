R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l C e n t r o c u l t u r a l e L a u r e n t u m è r i u s c i t o a t r a s f o r m a r e u n ' i n i z i a t i v a n a t a d a l l a p o e s i a i n u n v e r o e p r o p r i o f a r o c h e i l l u m i n a l ' i n t e r o s p e t t r o d e l l e a r t i d e l p e n s i e r o c o n t e m p o r a n e o . L ' i n t u i z i o n e d i a l l a r g a r e l o s g u a r d o d i m o s t r a u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i l e g g e r e e v a l o r i z z a r e i l i n g u a g g i c h e p l a s m a n o l a n o s t r a c r e s c i t a i n d i v i d u a l e e c i v i l e . L a p o e s i a , l a l e t t e r a t u r a , l ' a r t e , i n t u t t e l e l o r o m a n i f e s t a z i o n i , n o n s o n o u n l u s s o p e r p o c h i m a l ' o s s i g e n o v i t a l e p e r l a d e m o c r a z i a , l ' u n i c a d o v e p o s s i a m o e s e r c i t a r e l ' i m m a g i n a z i o n e e i l p e n s i e r o c r i t i c o " . L o d i c e F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a e d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l X X X I X e d i z i o n e d e l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l e A r t i n e l l a s a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " C o m p l i m e n t i a t u t t i i p a r t e c i p a n t i , i l m i o p r o f o n d o a f f e t t o e l a m i a p r o f o n d a s t i m a v a a M a r y d e R a c h e w i l t z . H o a v u t o i l p r i v i l e g i o d i c o n o s c e r l a , d i a p p r e z z a r n e l ' u m a n i t à . E ' s t a t a c u s t o d e e i n t e r p r e t e d i u n o d e i p i ù g r a n d i p a t r i m o n i c u l t u r a l i m o n d i a l i d e l N o v e c e n t o , i l s u o i m p e g n o n e l d i f f o n d e r e i l p e n s i e r o d e l p a d r e è s t a t a u n ' o p e r a z i o n e c u l t u r a l e d i a l t i s s i m o l i v e l l o " , a g g i u n g e .