R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P r e n d i a m o a t t o c o n s o d d i s f a z i o n e c h e s i è e s a u r i t a l a p e n o s a e r i d i c o l a p o l e m i c a s u l l a l a p i d e c h e r i c o r d a g l i E s t e n s i , a p p o s t a s u l l a f a c c i a t a d e l l ' A c c a d e m i a m i l i t a r e , e l o g i a t a n e l l a f o r m a d a l l a S o p r i n t e n d e n z a c h e n e h a s o t t o l i n e a t o l ' e f f e t t o r i e q u i l i b r a t o r e t r a l a p a r t e d e s t r a e q u e l l a s i n i s t r a d e l l ' e x P a l a z z o D u c a l e e a p p r o v a t a n e l t e s t o d a t u t t i q u e l l i c h e c o n o s c o n o l a s t o r i a d i M o d e n a d a l 1 8 5 9 a l 1 8 6 1 " . L o a f f e r m a C a r l o G i o v a n a r d i , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o ' U n a l a p i d e p e r i d u c h i ' . " G i u l i a M a n z i n i h a p e r ò g i u s t a m e n t e o s s e r v a t o - a g g i u n g e G i o v a n a r d i - c h e a M o d e n a i l M u s e o d e l R i s o r g i m e n t o è c h i u s o d a l 1 9 9 0 e d a l s u o p o s t o a t t u a l m e n t e c ' è l a s e d e d e l ' C o n s o r z i o p e r i l F e s t i v a l / F i l o s o f i a ' , a s i n i s t r a d e l l ' e n t r a t a p r i n c i p a l e d i P i a z z a S a n t ' A g o s t i n o . S e m b r a c h e n e l l e i n t e n z i o n i d e l l a d i r e t t r i c e d e l l e G a l l e r i e e s t e n s i , A l e s s a n d r a N e c c i , c h e s t a v a l o r i z z a n d o i n m a n i e r a s t r a o r d i n a r i a i l n o s t r o p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , i l C o n s o r z i o d o v r e b b e t r o v a r e c o l l o c a z i o n e n e l l a s e d e a l l a r g a t a d e i n o s t r i M u s e i a l l ' e x O s p e d a l e E s t e n s e i n c o r s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e i n v i a l e V i t t o r i o V e n e t o ; t u t t o i l m a t e r i a l e d e l n o s t r o R i s o r g i m e n t o , a t t u a l m e n t e i n M a g a z z i n o , d o v r e b b e a v e r e a n a l o g a s o r t e , p e r c h é a l p o s t o l a s c i a t o l i b e r o d a l F e s t i v a l / F i l o s o f i a s a r e b b e p r e v i s t a u n a s t r u t t u r a p e r l ' a c c o g l i e n z a e l ' o r i e n t a m e n t o d e i v i s i t a t o r i " . " M i d o m a n d o s e i n v e c e , p r o p r i o p e r l ' i m p o r t a n z a c h e i l R i s o r g i m e n t o h a a v u t o n e l l a s t o r i a m o d e n e s e , n o n s i a p o s s i b i l e r i p r i s t i n a r e i l M u s e o d e l R i s o r g i m e n t o n e l l a s u a s e d e o r i g i n a l e - c o n c l u d e G i o v a n a r d i - o c o m u n q u e n e l l a s t o r i c a S e d e d e i M u s e i d i p i a z z a S a n t ' A g o s t i n o " .