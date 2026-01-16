R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M a r t e d ì 2 0 g e n n a i o a B o l o g n a , p r e s s o l o S p a z i o S a l a B o r s a , a u d i t o r i u m B i a g i , d a l l e 1 0 a l l e 1 7 s i t e r r à i l c o n v e g n o " D o n n e e m o b i l i t à – P o l i t i c h e p e r l a p a r i t à d i , l e p r o f e s s i o n i e l ’ i n n o v a z i o n e " . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e d a l l a v o l o n t à d i a p p r o f o n d i r e t e m i e c r i t i c i t à l e g a t i s i a a l l e d o n n e c o m e u t e n t i d e i s e r v i z i d i t r a s p o r t o e d e l l o s p a z i o p u b b l i c o s i a a l l e l a v o r a t r i c i i m p i e g a t e n e l s e t t o r e . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o s a r a n n o p r e s e n t a t i d a t i s u l l a m o b i l i t à f e m m i n i l e , u t i l i a i m m a g i n a r e s e r v i z i p i ù i n n o v a t i v i , s p a z i u r b a n i p i ù s i c u r i e s o l u z i o n i p i ù a c c e s s i b i l i p e r t u t t i / e . V e r r a n n o i n o l t r e a f f r o n t a t e l e s p e c i f i c i t à d e l l a v o r o d e l l e d o n n e n e l l a m o b i l i t à , a n c h e a l l a l u c e d e l l a C e r t i f i c a z i o n e d i P a r i t à d i G e n e r e U n i / P d R 1 2 5 : 2 0 2 2 . I l c o n v e g n o è p r o m o s s o d a R o m a S e r v i z i p e r l a M o b i l i t à , I s f o r t , T r t , A s s o c i a z i o n e S i p o t r a , A s s o c i a z i o n e F e d e r M o b i l i t à , A s s t r a , T p e r S p a . C u o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a s a r à i l l a n c i o d e l l a " C a r t a d e l l a M o b i l i t a d e l l e D o n n e " , u n d o c u m e n t o d i i n d i r i z z o e d i i m p e g n o r i v o l t o a i s t i t u z i o n i , a z i e n d e p u b b l i c h e e p r i v a t e , e n t i r e g o l a t o r i e d e s p e r t i / e , p e r p r o m u o v e r e p o l i t i c h e s t r u t t u r a t e a f a v o r e d e l l a p a r i t à d i g e n e r e , d e l l ’ a c c e s s o e q u o a i s e r v i z i d i m o b i l i t à , d e l l a s i c u r e z z a n e g l i s p o s t a m e n t i e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e f e m m i n i l i n e l s e t t o r e .