R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " T r u m p h a d e t t o c h e M e l o n i v u o l e e n t r a r e n e l s u o B o a r d o f P e a c e . L a p r e m i e r c i d i c a : è v e r o o n o ? D a v v e r o i n t e n d e s p e r p e r a r e u n m i l i a r d o d i e u r o d e g l i i t a l i a n i i n u n c l u b p r i v a t o c h e n u l l a h a a c h e v e d e r e c o n l a p a c e a G a z a , i n v e c e d i i n v e s t i r l i i n s a n i t à , s c u o l a e i s t r u z i o n e ? E p e r f a r l o è a n c h e d i s p o s t a a m e t t e r e m a n o a l l a C o s t i t u z i o n e ? ” . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o Z a n , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e .