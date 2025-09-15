R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l m i n i s t r o T a j a n i s e c o n d o c u i g l i a t t i v i s t i d e l F l o t i l l a v a n n o a G a z a ' a l o r o r i s c h i o e p e r i c o l o ' s o n o u n m i r i n o s u l c o l l o d i p e r s o n e c h e s t a n n o p o r t a n d o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i . T a j a n i n o n p u ò d i r e q u e s t e c o s e q u a n d o c o n t e m p o r a n e a m e n t e s i m e t t e l a s c o r t a , t r a l ’ a l t r o p a g a t a c o n i s o l d i d e g l i i t a l i a n i , a i s o l d a t i i s r a e l i a n i c h e s o n o i n v a c a n z a i n S a r d e g n a d o p o a v e r p a r t e c i p a t o a u n g e n o c i d i o . L e p a r o l e s i T a j a n i s o n o v e r g o g n o s e a n c h e p e r c h é d i c o n o a I s r a e l e “ a n o i d i q u e s t i n o n c e n e f r e g a n i e n t e ” . C o s ì a T a g a d à , s u L a 7 , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , c a p o g r u p p o M 5 S i n c o m m i s s i o n e E s t e r i .