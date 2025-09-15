R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A G a z a l a s i t u a z i o n e p r e c i p i t a d i o r a i n o r a , c o n u n ' o c c u p a z i o n e e u n a s s e d i o s e m p r e p i ù s e r r a t i d a p a r t e d i I s r a e l e . M a n m a n o c h e q u e s t o p i a n o d i p u l i z i a e t n i c a v a a v a n t i , l a s i t u a z i o n e d i v e n t a s e m p r e p i ù p r e o c c u p a n t e " , c o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i d a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " N o n c a p i a m o c o s a s t i a n o a s p e t t a n d o l ' U e e i l g o v e r n o i t a l i a n o p r i m a d i i n t e r v e n i r e . S o p r a t t u t t o q u e s t ' u l t i m o , i n v e c e d i p a s s a r e i l t e m p o a d a c c u s a r e c h i s i s t a i m p e g n a n d o , d a l b a s s o e c o n m e z z i c h e n o n s o n o s i c u r a m e n t e p a r a g o n a b i l i a q u e l l i d i u n g o v e r n o , p e r c e r c a r e d i f e r m a r e i l g e n o c i d i o e l a c a r e s t i a i n c o r s o , d o v r e b b e i n t e r v e n i r e i m m e d i a t a m e n t e c o n a z i o n i c o n c r e t e , c o m e i n t e r r o m p e r e o g n i a c c o r d o e c o n o m i c o e m i l i t a r e c o n i l g o v e r n o i s r a e l i a n o " , a g g i u n g e S c u d e r i .