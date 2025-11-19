R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a S e g r e t a r i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o E l l y S c h l e i n , i n s i e m e a l r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P D P e p p e P r o v e n z a n o , l a c a p o g r u p p o C h i a r a B r a g a e P i e r o F a s s i n o , h a i n c o n t r a t o Y o s s i B e i l i n g i à m i n i s t r o i s r a e l i a n o e S a m i e h A l A b e d , g i à m i n i s t r o A n p , e n t r a m b i n e g o z i a t o r i p e r g l i A c c o r d i d i O s l o , g i à a u d i t i i n p r e c e d e n z a d a l l a s t e s s a C o m m i s s i o n e E s t e r i a l l a c a m e r a , s u l l a s i t u a z i o n e g e o p o l i t i c a i n M e d i o O r i e n t e . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l P d . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , S c h l e i n h a r i b a d i t o i l s o s t e g n o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l l a s o l u z i o n e “ d u e p o p o l i , d u e S t a t i ” , u n i c o o r i z z o n t e c a p a c e d i g a r a n t i r e s i c u r e z z a e d i r i t t i s i a a l p o p o l o i s r a e l i a n o c h e a q u e l l o p a l e s t i n e s e . H a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l t r a s f o r m a r e l a t r e g u a i n v e r a p a c e , c o m p i e n d o t u t t i i p a s s i n e c e s s a r i , a p a r t i r e d a l l ’ a s s i c u r a r e i l d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e i p a l e s t i n e s i e d a l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l l a s i t u a z i o n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , c o n l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e l ’ a f f l u s s o e l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i a i u t i u m a n i t a r i , o g g i a n c o r a i n s u f f i c i e n t i r i s p e t t o a i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e . È s t a t a r i c h i a m a t a a n c h e l a n e c e s s i t à d i p o r r e f i n e a l l e o c c u p a z i o n i i l l e g a l i i n C i s g i o r d a n i a e l a c r e s c e n t e p r e o c c u p a z i o n e p e r l e a z i o n i d e i c o l o n i v i o l e n t i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n s e r i o f a t t o r e d i d e s t a b i l i z z a z i o n e e u n a v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . S c h l e i n h a i n f i n e c o n f e r m a t o l ’ i m p e g n o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e l s o s t e n e r e o g n i s f o r z o p o l i t i c o e d i p l o m a t i c o v o l t o a l l a d e - e s c a l a t i o n e a l l a t u t e l a d e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e s o l o u n p r o c e s s o n e g o z i a t o p o s s a a p r i r e l a s t r a d a a u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a . S e n z a c h e s u i c r i m i n i c o m m e s s i i n q u e s t i a n n i p o s s a e s s e r v i a l c u n a i m p u n i t à .