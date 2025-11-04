R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I s a a c R a b i n e r a c r e s c i u t o n e i r a n g h i d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , e r a u n g e n e r a l e e u n u o m o d i g u e r r a , m a s e p p e t r a s f o r m a r s i i n u o m o d i p a c e . Q u a n d o v i n s e i l p r e m i o N o b e l c o n A r a f a t e P e r e z d i s s e c h e l a p a c e s i f a c o n i n e m i c i e n o n c o n g l i a m i c i . I l m e s s a g g i o d i R a b i n , a 3 0 a n n i d a l s u o a s s a s s i n i o , è p i ù c h e m a i a t t u a l e : c i i n s e g n a i l c o r a g g i o d e l c o m p r o m e s s o , a c o s t r u i r e p o n t i e n o n m u r i , a c u s t o d i r e l a s p e r a n z a , c h e l a p a c e c ’ è s o l o c o n l a s i c u r e z z a , c h e p e r f a r e l a p a c e s e r v e u n a l e a d e r s h i p c h e g u a r d a l o n t a n o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l p a r t i t o , d u r a n t e u n i n t e r v e n t o d i f i n e s e d u t a i n A u l a a p a l a z z o M a d a m a . “ O g g i i l s o g n o d i O s l o è l o n t a n o m a l a s p e r a n z a è c h e c i s i a a n c o r a i l c o r a g g i o t r o v a r e l a p a c e , c h e l a t r e g u a r e g g a e s i a r r i v i a l l a s o l u z i o n e d e i d u e p o p o l i i n d u e s t a t i ” , c o n c l u d e .