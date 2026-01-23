R o m a , 2 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - A l l ' i n g r e s s o n e l B o a r d o f p e a c e " è u n n o n o n s e c c o . A l m o m e n t o n o n e n t r e r e i . V o r r e i e n t r a r e i n u n a l o g i c a d i u n a c c o r d o , s e c a m b i a n o l e c o s e , s e i l p r e s i d e n t e è i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o e n o n T r u m p p e r s o n a f i s i c a c u i d a r e d e i s o l d i " . L o h a d e t t o M a t t e o R e n z i a U n g i o r n o d a p e c o r a . " L o s t a t u t o m i s e m b r a u n p ò d i s c u t i b i l e , i l p r e s i d e n t e n o n è i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o m a T r u m p , a l l u c i n a n t e . G i o r g i a e r a c o n t e n t a p e r l ' i n v i t o p o i c ' e r a s c r i t t o c o s t a 1 m i l i a r d o , u n p ò u n a f r e g a t u r a - h a s p i e g a t o i l l e a d e r d i I v - . P e n s o c h e l a p a r t i t a s i a d a c h i a r i r e , i n g e n e r a l e T r u m p d e v e c h i a r i r e c h e t i p o d i r a p p o r t i v u o l e c o n i l r e s t o d e l m o n d o e c o n l ' E u r o p a i n p a r t i c o l a r e . I o d i c o b e n v e n g a T r u m p q u a n d o v u o l e f a r e l a p a c e a G a z a o c a c c i a r e u n d i t t a t o r e c o m e M a d u r o m a n o n è a c c e t t a b i l e c h e c i s i a q u e s t o c l i m a a n t i e u r o p e o " .