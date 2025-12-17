T e l A v i v , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e a u t o r i t à i s r a e l i a n e p o t r e b b e r o c o s t r u i r e 9 . 0 0 0 n u o v e u n i t à a b i t a t i v e i n u n i n s e d i a m e n t o i l l e g a l e s u l s i t o d e l l ' a e r o p o r t o a b b a n d o n a t o d i Q a l a n d i y a , a G e r u s a l e m m e E s t . L o d e n u n c i a i l g r u p p o i s r a e l i a n o P e a c e N o w , s e c o n d o c u i , i l c o s i d d e t t o q u a r t i e r e d i A t a r o t , n e l l a p a r t e n o r d - o r i e n t a l e d i G e r u s a l e m m e , s a r à d i s c u s s o e i s u o i c o n t o r n i s a r a n n o a p p r o v a t i o g g i d a l C o m i t a t o d i s t r e t t u a l e p e r l a p i a n i f i c a z i o n e e l ' e d i l i z i a . L ' i n i z i a t i v a r i c o r d a i l p i a n o E 1 p e r i n d e b o l i r e l o S t a t o p a l e s t i n e s e e s a r e b b e u n a l t r o t e n t a t i v o d i i s o l a r e l e t e r r e p a l e s t i n e s i l e u n e d a l l e a l t r e e b l o c c a r e q u a l s i a s i p o s s i b i l i t à c h e e m e r g a u n o s t a t o p a l e s t i n e s e c o n t i g u o . I l g r u p p o d i p r e s s i o n e h a a f f e r m a t o c h e i l n u o v o i n s e d i a m e n t o d o v r e b b e e s s e r e c o s t r u i t o a l l ' i n t e r n o d i u n ' a r e a u r b a n a p a l e s t i n e s e d e n s a m e n t e p o p o l a t a , c h e s i e s t e n d e d a R a m a l l a h , i n C i s g i o r d a n i a , e d a K a f r A q a b n e l n o r d , a t t r a v e r s o i l c a m p o p r o f u g h i d i Q a l a n d i y a , a r - R a m , B e i t H a n i n a e B i r N a b a l a . C o s t i t u i r e b b e u n ' e n c l a v e i s r a e l i a n a i n u n ' a r e a i n c u i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p a l e s t i n e s i v i v o n o n e l l e i m m e d i a t e v i c i n a n z e , c o n l ' o b i e t t i v o d i b l o c c a r e l o s v i l u p p o i n u n ' a r e a c h i a v e e d i c o m p r o m e t t e r e u l t e r i o r m e n t e l a p r o b a b i l i t à c h e v e n g a i s t i t u i t o u n o S t a t o p a l e s t i n e s e s o v r a n o . " S i t r a t t a d i u n p i a n o d i s t r u t t i v o c h e , s e a t t u a t o , i m p e d i r e b b e q u a l s i a s i p o s s i b i l i t à d i c o l l e g a r e G e r u s a l e m m e E s t c o n l ' a r e a p a l e s t i n e s e c i r c o s t a n t e e , d i f a t t o , i m p e d i r e b b e l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e a c c a n t o a I s r a e l e " , h a a f f e r m a t o P e a c e N o w .